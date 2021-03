  Nun will der Lenz uns grüßen

Hurra, der März ist da! Warum mich das so freut?. Darauf deutet schon der alte germanischen Name des Monats hin: Lenzmond. Es ist der Monat, in dem mit der Tag-und-Nacht-Gleiche, wenn es genau so lange hell wie dunkel ist, der Frühling beginnt. Und darüber freue ich mich. Aber wieso sprechen wir heute vom März? Nun, unsere Monatsnamen sind von den alten Römern übernommen. Und die hatten diesen Monat ihrem Kriegsgott Mars geweiht, weil nach dem Winter das Militär wieder kämpfen konnte – schrecklich. Da gefällt mir schon besser, dass Mars auch für die Fruchtbarkeit des Bodens und das Wachsen zuständig ist.