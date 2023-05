50 Jahre Radiale

Ladenburg. Die Biennale „Radiale – Kunst im Kreis“ würdigt mit dem Jubiläumsformat „50 Jahre Kunst im Kreis“ fünf Jahrzehnte Kunstförderung des Rhein-Neckar-Kreises. Besucherinnen und Besucher erwarten an fünf verschiedenen Ausstellungsorten rund 160 ausgewählte Arbeiten von 115 Künstlerinnen und Künstlern aus der Sammlung des Kreises sowie das Sonderformat „Radiale – Kunst am Grünen Hang“. Nach den Vernissagen in Heidelberg, auf dem Dilsberg und in Edingen-Neckarhausen findet am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr im Kreisarchiv in Ladenburg (Trajanstraße 66) die nächste Ausstellung statt.

Die Dokumentation „Kunst am Grünen Hang“ eröffnet die Ausstellung und stellt die ersten drei Projekte aus den Jahren 2016, 2018 und 2020/2021 dieser Form der „Land Art“ vor. Ergänzt wird die Schau um das Modell des diesjährigen, am 30. April eröffneten „Kunst am Grünen Hang“-Projektes „Bienenflut – eine Wiesenzeichnung“ der Pfälzer Künstlerin Natascha Brändli.

Mit den Werken weiterer 28 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bestand des Kreises lädt die Ausstellung auf einem Rundgang zu einer Reflexion über die Phänomene „Veränderung und Bestand“ ein. Es ist das Kunstwerk, das den Blick auf die Dinge jenseits unserer alltäglichen Alltagserfahrung ermöglicht und in oft überraschender Weise einen uns noch unbekannten inneren Wesenskern vergegenwärtigt. Dem begegnet in der Ausstellung die Abstraktion als ein sich beständig veränderndes Spiel von Farbe und Form, von Linien und Flächen, zu dessen ästhetischem Erleben die Betrachtenden eingeladen sind.

Ausstellende Künstler: Nicole Ahland, Michael Bacht, Carmen Berdux, Rosy Beyelschmidt, Thomas Bickelhaupt, Natascha Brändli, Günter Braun, Susanne Egle, Doris Erbacher, Wolfgang Gießler, Barbara Gut-hy, Monika Harnischmacher, Jürgen Hatzenbühler, Loraine Heil, Thomas Herrmann-Grull, Jürgen Hofmann, Knut Hüneke, Monika Klein, Bara Lehmann-Schulz, Jessen Oestergaard, Stefan Rohrer, Elke Rudolph, Bernhard Sandfort, Lynn Schoene, Soana Schüler, Christine Schön, Pieter Sohl, Ulrike Thiele, Jens Trimpin, Yvonne Vogel, Helga von Jena, Katharina Weidauer und Markus Zips. zg