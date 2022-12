Ein bisschen Weihnachten für die Patienten

Speyer. Ein bisschen Weihnachten gab’s am Freitag schon im Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer: Nicht alle Patienten können die Feiertage zu Hause genießen. Damit auch bei ihnen etwas Weihnachtsstimmung aufkommt, wurden Patienten und Mitarbeitende von Schülerinnen der Edith-Stein-Real-schule und von einem Musiktherapeuten unterstützt. Die Türen der Patientenzimmer waren weit geöffnet als am Nachmittag ein „Kling Glöckchen, klingelingeling“ auf der komplett belegten Station 5 ertönte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Musiktherapeut Matthias Eschli, der seit mehr als zwei Jahren ein wichtiger Teil des Teams der Intensivstation ist, besuchte in diesem Jahr an zwei Nachmittagen die Allgemeinstationen. „Das war eine schöne Überraschung für unsere Patienten“, berichtete die stellvertretende Pflegedirektorin Jenny Becker. „Viele Patienten kamen aus ihrem Zimmer, sangen mit oder freuten sich ganz still und leise über die musikalische Darbietung.“

Doch auch Ärzte und Pflegekräfte freuten sich über die gelungene Abwechslung. Unterstützt wurden die Mitarbeitenden der Stationen in diesem Jahr durch Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule. 18 Mädchen, begleitet von Konrektor André Nieser und Lehrerin Alexandra Schlosser, besuchten das Krankenhaus mit selbstgebastelten Sternen für Patienten und Mitarbeiter und schmückten liebevoll die aufgestellten Tannenbäume auf allen acht Stationen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Porträt Plankstadterin ist an Heiligabend für Patienten im Einsatz Mehr erfahren

„Unser Pflegeteam umsorgt in der Advents- und Weihnachtszeit hunderte Patienten. So zuverlässig und fürsorglich wie an jedem anderen Tag“, sagt Jenny Becker: „Und an den Feiertagen kommt noch eine extra Portion Wärme obendrauf.“ Mit kleinen Geschenken und einem leckeren Festessen möchte man auch in diesem Jahr wieder den Patienten ihren Aufenthalt im Krankenhaus etwas schöner machen.

Glücklicherweise sind auch Besuche in der Zeit von 14 bis 19 Uhr im Krankenhaus möglich – natürlich mit FFP2-Maske und tagesaktuell auf das Coronavirus getestet. zg/ab