Ein Juwel am Schwarzsee in Kitzbühel

Kitzbühel hat ein neues Juwel: das neugebaute und großzügig erweiterte Alpenhotel Kitzbühel. Es liegt einzigartig am Ufer des Schwarzsees. Das geschmackvolle, stylische Erholungsensemble vereint die schönsten Seiten des Lebens: Ruhe und freie Zeit, Genuss und Wohlfühlen. Und das an einem der kultigsten Lifestyle-Orte in Österreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In edlen, heimeligen Zimmern und Suiten entspannen Gäste, die das Besondere suchen – direkt im Alpenhotel, im „Das Steghaus“ oder in der „Lakeside Lodge“. Das Urlaubsrefugium schmiegt sich in der winterlichen Landschaft ans Wasser.

Gemeinsam entspannen: Das geht prima im Alpenhotel Kitzbühel. © Pehkonen

Die Wohnwelten im Alpenhotel sind neu gebaut. Das exklusive Interieur unterstreicht die wohlige Atmosphäre mit natürlichen Materialien, mit hochwertigen Textilien und edlen heimischen Hölzern. Sonnendurchflutet und puristisch zeigt sich die „Lakeside Lodge“ – durch die zweistöckigen Panorama-Fensterfronten erlebt man den beruhigend schönen Ausblick auf den Schwarzsee und die Natur. Jede Suite der „Lakeside Lodge“ bietet eine große Panoramasauna mit angrenzender Wellnessdusche. In den Obergeschossen des „Steghauses“ befinden sich fünf Rooftopsuiten, von deren Terrassen aus man das Gefühl hat, nicht nur am, sondern direkt im Schwarzsee zu sein. Die Suiten selbst sind elegant und kuschelig zugleich.

Mehr zum Thema Ski alpin Eine Hundertstel fehlt: Straßer Vierter in Kitzbühel Mehr erfahren

Genuss bedeutet im Alpenhotel Kitzbühel auch Wellness auf höchstem Niveau. Im ganzjährig wohltemperierten Infinitypool scheint man direkt in den tiefergelegenen See zu schweben. Direkt am Ufer ist die Seesauna. Das ist nur ein Höhepunkt der umfassenden Wellnesslandschaft.

Zahlreiche Skigebiete sind vom Schwarzsee nur einen Katzensprung entfernt. Der kostenlose Shuttleservice bringt Gäste des Alpenhotel Kitzbühel bequem zur Fleckalmbahn und wieder zurück. Der persönliche Skiguide kann ebenfalls im Hotel gebucht werden. Und: Langlaufloipen und Winterwanderungen beginnen vor der Haustür.