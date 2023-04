„Himmel, Arsch und Zwirn“ – Unterhaltsames aus der Pfalz

Der Alltag schreibt die schönsten Geschichten: Ganz nach diesem Motto verfasste der Deidesheimer Peter Lechler seine „hintersinnigen Geschichten aus der Pfalz“ und das unter dem illustren Titel eines Fluchs, nämlich „Himmel, Arsch und Zwirn“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Peter Lechler steht mit beiden Beinen sowie sämtlichen Sinnesorganen im Leben. Erst Lehrer für Englisch und Geschichte, dann Psychologe sowie langjähriger Leiter eines Reha-Hauses in Mannheim, ist er nunmehr als Autor tätig. Und als solcher lässt er nicht nur seinen Kommissar Karlheinz Kautz im Kurpfalz-Krimi „Rheinblut“ ermitteln, sondern greift Themen auf, die uns alle beschäftigen, ja sogar ab und zu an den Rand des Wahnsinns treiben.

Verpackt in seine humorvolle Art und Weise hat er mit seinen „hintersinnigen Geschichten“ eine herrlich unterhaltsame Lektüre geschaffen, durch die die Protagonisten Mia und Pit führen. Und wenn selbst der Chefarzt eines Klinikums (im Buch auch zitiert) wie folgt auf eine Krankenhausgeschichte reagiert, dann ist das ein tolles Zeichen – er schrieb: „Mit großer Freude habe ich Ihre Geschichte ,Wink mit dem Zaunpfahl‘ gelesen. Ich fand es besonders spannend, einmal so einen Perspektivenwechsel zu erfahren und zu hören, wie Sie das erlebt haben.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bücherei Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ in Plankstadt: Da bebt das Regal Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Genussvolles für Gaumen und Ohren bei Michelfelders in Ketsch Mehr erfahren

Die Geschichten sind erlebt oder überliefert, sei es die in der Gesundheitsfabrik oder im Bürokratie-Dschungel. Auch in Sachen Corona-Zoff dürfte sich so manch einer wiedererkennen. Klar: Spott und Ironie schwingen zwischen den Zeilen Peter Lechlers ebenfalls mit. Und eine Botschaft: sich nicht immer „uffreesche“, sondern auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Denn mit Humor lebt es sich leichter – und bestenfalls sogar länger. Ein erster Schritt hierfür sind die 35 Geschichten in „Himmel, Arsch und Zwirn“, die selbst dann Vergnügen bereiten, wenn man die Pfalz und ihre herzlichen Bewohner nicht in- und auswendig kennt.

Buch: Himmel, Arsch und Zwirn – hintersinnige Geschichten aus der Pfalz, Peter Lechler, Pfalz Plus, 312 Seiten, 19,90 Euro. kaba