Hockenheim kauft Haus

Bei der Sitzung des Kreistags am Dienstag, 25. April, in Eberbach stehen einige personelle Neubesetzungen auf der Tagesordnung. Das Ausscheiden und Nachrücken eines Mitglieds, damit einhergehende Neubesetzungen der Ausschüsse, die Neubestellung eines Naturschutzbeauftragten sowie der geplante Verkauf des ehemaligen Kreispflegezentrums in Hockenheim an die Stadt: Das sind nur einige der 15 Tagesordnungspunkte, mit denen sich der Kreistag beschäftigt – ab 14 Uhr öffentlich in der Stadthalle am Leopoldsplatz.

Die langjährige Kreisrätin Monika Maier-Kuhn (SPD) aus Schwetzingen scheidet wegen ihres Umzugs in einen anderen Landkreis aus dem Gremium aus. Für sie rückt ihr Parteikollege Moses Ruppert aus Ketsch nach. Mit diesem Wechsel geht auch die Neubesetzung verschiedener Gremien sowie des Verwaltungsrats der AVR Kommunal einher.

Nach der Neubestellung eines Naturschutzbeauftragten stimmen die Kreisrätinnen und Kreisräte darüber ab, ob mit Beginn des Schuljahres 2023/24 an der kreiseigenen Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim am Technischen Gymnasium der Schwerpunkt Umwelttechnik als neuer Bildungsgang eingerichtet wird. Anschließend bittet Landrat Stefan Dallinger den Kreistag darum, dem Verkauf einer kreiseigenen Liegenschaft in Hockenheim – das ehemalige Kreispflegezentrum – an die dortige Stadtverwaltung zum Preis von 6,5 Millionen Euro zuzustimmen. Vor den Mitteilungen und Anfragen, die wie immer den Schluss der Kreistagssitzung darstellen, steht noch eine Personalangelegenheit des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik auf der Tagesordnung. zg