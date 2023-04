Höher als das Riesenrad

Etwas Besonderes wollte sich der Schaustellerverband Speyer zum 45-jährigen Bestehen gönnen. Statt eines Feuerwerks entschlossen sich die Verantwortlichen, einmal übers Riesenrad hinaus zu schießen. Die Geschwister Weisheit werden am Donnerstagabend um 18 Uhr erstmals dafür sorgen, dass das gelingt.

Mehrere Transporter kündigen den Höhepunkt der 441. Frühjahrsmesse auf dem Festplatz an. Geschwister Weisheit ist in großer Schrift auf jedem zu lesen. Dahinter steckt eine Artistenfamilie aus Gotha, die sich dem Hochseil verschrieben hat – seit 123 Jahren (siehe auch unser Interview mit Peter Weisheit in der Ausgabe vom 18. April).

Was motiviert Menschen, in 30, 40 oder gar 62 Metern Höhe auf Motorrädern zu fahren oder zu turnen? Die Frage ist berechtigt, betrachtet man sich als Außenstehender die Konstruktion, die die Weisheits innerhalb von zwölf Stunden quer über den Platz gebaut haben. Peter Mario Weisheit, der aktuell Älteste unter den Aktiven der Artistenfamilie, lächelt und zwinkert mit den Augen: „Wenn es regnet, kalt ist und windig, dann frage ich mich das auch.“

Der Gedanke wird jedoch schnell beiseite gewischt. Denn die Weisheits leben für ihren Beruf, den sie nach einer soliden Ausbildung in jeweils anderen Bereichen ergriffen haben. „Wichtig ist es, Handwerkszeug in einer bürgerlichen Arbeit mit zu bekommen“, meint Peter Weisheit. Begründen kann er das gut: „Bei der Artistik gehört vieles drumherum dazu: Technik, Management, Reparaturen“, zählt er auf. Einsätze, für die nicht jedes Mal ein externer Fachdienst gerufen werden kann.

Wie wichtig der Familie eine gute Bildung aller Generationen ist, zeigt das aktuelle Beispiel von Charly (9) und Lenny (10). Während die älteren auf dem Platz die Vorbereitungen für die abendlichen Shows treffen, pauken sie mit anderen Kindern den Lehrstoff der vierten und fünften Klasse der Zeppelin- und der Burgfeldschule.

Nachwuchs in den Startlöchern

Bei den Darbietungen mitmachen werden sie nicht, erklärt Weisheit: „Das ist zu hoch, zu weit, zu laut, zu schwer.“ Auch die jüngste im Familienbund, Ruby (5), muss noch einige Jährchen und viel Erfahrung drauf packen, bevor sie auf einem Trapez am Motorrad hängend über einen Kerweplatz schweben darf. Motiviert zum Artistenleben ist sie bereits. „Ich gehe schon auf das historische Seil“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Wie das aussieht, dürfen Besucher des Landauer Maimarkts am 4. Mai erleben.

Doch zunächst steht Speyer an vier Abenden – Donnerstag bis Sonntag – auf dem Programm. Drei Motorräder, speziell fürs Hochseil aufbereitet, werden zum Einsatz kommen. In 30 und 40 Metern Höhe fahren diese über den Köpfen des Publikums. An den Maschinen befestigt ist jeweils ein Trapez, auf dem eine Artistin sitzt. „Das ist das Gegengewicht, sonst würde das Motorrad umkippen“, erklärt Moderatorin Jasmin Weisheit.

Sieben Familienmitglieder werden bei der Show involviert sein. Die findet in jedem Fall statt, mit einer Ausnahme, wie Peter Weisheit betont: „Bei Gewitter dürfen wir nicht fahren – wegen des Stahlseils.“ Aktuell sieht es danach nicht aus. Weisheit hat in eine gute Wetter-App investiert, wie er lächelnd erzählt. Damit dürfte sichergestellt sein, dass auch die einzige staatlich geprüfte Artistin in der Familie, Natalie Weisheit, einen grandiosen Blick aus 62 Metern Höhe auf das benachbarte Riesenrad haben wird.