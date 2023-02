Jafar Panahi im Hungerstreik?

Der preisgekrönte iranische Filmregisseur Jafar Panahi („Taxi Teheran“) soll in den Hungerstreik getreten sein. Dies berichteten Filmschaffende in den sozialen Medien. Seit Juli befindet sich der 62-Jährige im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran. Nach Angaben der Justiz sitzt er dort eine sechsjährige Haftstrafe wegen „Propaganda gegen die Regierung“ ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Panahi, der sich in seinen Filmen auch kritisch mit der Politik der Islamischen Republik auseinandersetzt, ist einer der international bekanntesten Regisseure des Landes. Für seinen jüngsten Film „No Bears“ bekam er in Abwesenheit auf den Filmfestspielen in Venedig einen Spezialpreis. dpa