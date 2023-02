Junge Wissenschaftler werden als „Postdocs“ gefördert

Stuttgart. Die Baden-Württemberg Stiftung hat 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden aufgenommen. Mit dem Programm unterstützt die Stiftung seit 2002 exzellente Forscherinnen und Forscher an baden-württembergischen Hochschulen auf ihrem Weg zur Professur. Darunter sind unter anderem von der Universität Heidelberg Katharina Anders, Geoinformatik, Maria Bartosova, Nephrologie sowie Julia Elrod, Kinder- und Jugendmedizin und von der Universität Mannheim Alexander Wenz, Empirische Sozialforschung.

„Insgesamt 309 Postdoktorandinnen und Postdoktoranden sind in 20 Jahren Eliteprogramm gefördert worden. Das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass unser Programm sich in der baden-württembergischen Hochschullandschaft etabliert hat und zu einem Qualitätssiegel geworden ist“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Knapp die Hälfte der von uns ausgewählten ,Postdocs‘ wurde inzwischen auf Hochschulprofessuren berufen. Unsere Wissenschaftsförderung zahlt sich aus und trägt dazu bei, dass in Baden-Württemberg die Zukunft gestaltet wird.“

Der Zeitraum zwischen Promotion und Professur ist für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler besonders herausfordernd. Publikationsdruck, hohe Anforderungen an die Kommunikation der Forschungsergebnisse, Ansprüche an die Lehre und die Selbstverwaltung – all das verbunden mit engen finanziellen Spielräumen machen diese Zeit zu einer Herausforderung.

Das Eliteprogramm für „Postdocs“ ermöglicht ausgewählten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Hochschulen in Baden-Württemberg in dieser Phase mehr Freiheit, wodurch sie sich auf ihre Forschung konzentrieren können. Über eine Laufzeit von maximal drei Jahren stellt die Stiftung bis zu 150 000 Euro für Personal-, Reise-, Sach- und Investitionskosten zur Verfügung. Zudem schafft das Programm ein starkes Netzwerk zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und stärkt Baden-Württemberg als Wissenschaftsstandort.