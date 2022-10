Abfuhr online bestellen

Kreis. Abfallentsorgung einfach macht die AVR: Nach vorheriger Anmeldung werden Sperrmüll/Altholz, Elektrogeräte/Metallschrott, Alttextilien/Schuhe und Grünschnitt von der AVR direkt vor dem Grundstück abgeholt. Damit die Anmeldung so komfortabel wie möglich abläuft, empfiehlt die AVR Kommunal AöR die Nutzung des Onlineformulars auf ihrer Homepage oder über die AVR Abfall-App.

Die Vorteile des Onlineformulars gegenüber der Anmeldung per E-Mail oder Telefon liegen dabei auf der Hand, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verfügbarkeit der Services besteht rund um die Uhr, es gibt keine Warteschleifen am Telefon und damit einen geringeren Zeitaufwand für die Antragsstellung.

Nach vorheriger Anmeldung holt die AVR direkt vorm Grundstück ab. © AVR

Einfach unter avr-kommunal.de/online-service/abholung-auf-abruf die erforderlichen Formularfelder ausfüllen, vorgeschlagenen Termin auswählen und die Vorgaben für die Bereitstellung am eigenen Grundstück beachten. Nach der Datenerfassung wird noch einmal eine Kontrollseite angezeigt. Hier besteht die Möglichkeit, alle erfassten Daten final zu überprüfen und den Antrag elektronisch abzuschicken. Im Anschluss erfolgt eine schriftliche Auftragsbestätigung. zg