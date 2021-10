Algorithmus fördert Zusammenwachsen der Kulturen

Kreis. „MyBuddy: einfach.zusammen.wachsen.“ Unter diesem Motto vernetzt das gemeinnützige Social Start-up „MyBuddy“ Einheimische und Zugewanderte mittels eines Matching Algorithmus zu interkulturellen Freundschaftspaaren. Die Anmeldung für Runde drei läuft seit Freitag bis 31. zum Oktober auf www.my-buddy.org/buddy-werden, teilt die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Nach der zweiten „MyBuddy“- Runde im Frühjahr mit fast 500 Teilnehmenden sowie 17 Stadt- und Landkreisen als Schirmherren geht das Freundschaftsprogramm nun in die dritte Runde. Unter dem neuen Dachmotto „Einfach.zusammen. wachsen“ sind neben „MyBuddy Friendship“ noch weitere Programme in der Planung. Mit dieser neuen Positionierung möchte das Team das Zusammenwachsen der Kulturen in Deutschland fördern, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Bereich komplett neu denken“

Mit modernen Mitmachformaten insbesondere für die junge Generation soll das Thema mehr Leichtigkeit erhalten und vor allem Spaß machen. „Wir möchten diesen Bereich einfach mal komplett neu denken“, sagt Gründerin Weihua Wang. „Durch die Verbindung von Non-profit-Purpose und Start-up-Dynamik möchten wir das Beste aus beiden Welten verbinden und auch junge Nachwuchstalente für den Sozialsektor gewinnen. Außerdem möchten wir die Branche mit unserem digital hybriden Ansatz modernisieren und zukunftsfähig machen.“

„MyBuddy“ steht aktuell noch ganz am Anfang einer großen Vision, die das Team leidenschaftliche Schritt für Schritt vorantreibt, um gemeinsam eine Society 5.0 zu formen. „Vielfalt birgt das Risiko für Differenzen, aber gleichzeitig ein enormes Potenzial für Innovation und Fortschritt. Mit ,MyBuddy’’ möchten wir mit modernen Programmen dazu beitragen, dass wir richtig mit der kulturellen Vielfalt umgehen können und es eine Stärke wird, von der alle profitieren. Wenn wir das geschafft haben, dann ist diese Gesellschaft der Zukunft mit Einheit in Vielfalt die Society 5.0, die wir anstreben“, erklärt Wang.

Für die Runde drei wurde eine eigene Online-Plattform programmiert. Damit wurde der Grundstein für eine langfristige IT-Infrastruktur auch für zukünftige Angebote von „MyBuddy“ gelegt. Finanziert wurde die Plattform durch eine Crowdfunding Aktion, bei der das 15-köpfige ehrenamtliche Team zwischen 18 und 32 Jahren über 20 000 Euro an Unterstützung erhielten.

Profil ist schnell angelegt

Der Ablauf des „MyBuddy“ Friendships-Programms hat sich nicht wesentlich geändert. Einheimische und Zugewanderte können in wenigen Minuten ein Profil auf der Plattform anlegen und das Anmeldeformular für die dritte Runde ausfüllen. Anfang November werden alle Teilnehmende basierend auf Alter, Geschlecht, Wohnort, Interessen und Geschlecht vernetzt und können individuell ihre Freundschaft gestalten. Das niederschwellige Mitmachprogramm lädt alle ein, zum Zusammenwachsen der Gesellschaft beizutragen.

Auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen stellt das Team Bilder und Vorlagen in zehn Sprachen zum Download bereit, die in allen privaten und sozialen Netzwerke geteiltwerden können. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. zg