Nur fünf Spiele durfte das Frauenteam der SG Oftersheim in der vergangenen Saison der landesliga-Kleinfeldrunde absolvieren. Immerhin: Bis zum Saisonabbruch blieb die Mannschaft um die Trainer Katja Wiedemann und Kostas Dalkidis ungeschlagen. Und offenbar scheinen die Oftersheimerinnen genau daran wieder anknüpfen zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alle sind sehr motiviert und freuen sich schon auf den 12. September, um endlich mal wieder spielen zu können“, sagt Wiedemann. „Sogar in der Woche, in der ich nicht da sein konnte, übernahmen zwei Spielerinnen das Training, anstatt es ausfallen zu lassen.“ Die Ziele bei der SGO bleiben trotz dieser engagierten und motivierten Voraussetzungen weitgehend bescheiden. Es gehe darum, eine Konstanz in der Mannschaft aufrechtzuerhalten und den Spielerinnen aus der Jugend den Sprung in die Aktivität zu ermöglichen.

Der Kader der SG Oftersheim Trainer: Kostas Dalkidis, Katja Wiedemann. Tor: Bianca Tahiri (37), Alina Willmann (17, vereinslos). Abwehr: Poulia Dalkidou (18), Emma Lösch (18), Karen Mohr (24), Melissa Neustadt (22), Zoé Wiedemann (17). Mittelfeld: Anna-Teresa Casciaro (23), Lara Demirbas (17), Antonia Hauth (28), Olivia Rusek (20), Anna Veit (24). Angriff: Sophie Falk (22), Alexandra Dalkidou (21), Elfriede Latino (20). Abgänge: Larissa Angenendt, Lara Heykes, Sofia Sanchez Fempel, Sonia Emanuele, Melina Ziener (alle Ziel unbekannt). wy

„Und natürlich wollen wir auf das Großfeld wechseln, aber darauf versteifen wir uns nicht“, sagt Wiedemann. „Unser Ziel war und ist es immer, dass das Team Spaß und Freude hat und das zeigt.“ Dahingehend hielt sich die Fluktuation im Kader äußerst in Grenzen. Das Kollektiv blieb weitgehend zusammen und konnte durch Alina Willmann ergänzt werden. „Wenn eine Mannschaft gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet, kommt der Erfolg von ganz allein“, betont Wiedemann und ergänzt: „Wir sind zuversichtlich, in dieser starken Staffel eine großartige Saison zu meistern.“ wy