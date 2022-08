Als Spelger traf – und Knörzer patzte

Einen großen Erfolg feierte der SV 98 Schwetzingen zum Ende der Saison 1951/1952. Damals erreichte der Club in der 1. Amateurliga, damals immerhin dritthöchste Spielklasse, die Vizemeisterschaft hinter dem Karlsruher FV. Dabei verwiesen die 98er den FV Daxlanden und den FC Germania Friedrichsfeld als härteste Widersacher auf die Plätze drei und vier.

Der Karlsruher FV verzichtete seinerseits auf die eigentlich berechtigte Teilnahme an der deutschen Amateurmeisterschaft, da der deutsche Meister von 1910 die Aufstiegsrunde in die 2. Liga bestreiten wollte. Die Schwetzinger sprangen als Vizemeister ein und wurden im Vorfeld in der Tagespresse hoch gepriesen: „[...] Eine Mannschaft, die durchaus die Kampfkraft des deutschen Altmeisters bringen kann. Da aber bei allen Spielen Vergleichsmöglichkeiten fast ganz fehlen, fällt auch in diesem Jahre eine Voraussage außerordentlich schwer, es sei denn, man spräche dem Platzvorteil die Bedeutung zu, die er in solchen Kämpfen nun einmal hat.“

Für den SV 98 Schwetzingen ging es somit auf eigenem Platz gegen den TSV Schwabach 04 als Vertreter aus Bayern. „Einen Fußballkampf von solcher Dramatik sah das Schwetzinger Schloßgarten-Stadion nur selten“, schrieb die Tagespresse nach der Partie. Die Gäste erwischten den besseren Start und noch bevor die Platzherren im Bilde waren, stand es nach einem Schwetzinger Abwehrfehler bereits 0:1. Nach einer halben Stunde setzte der 98er-Sturm dann auch das Schwabacher Tor unter Druck und zwang den Auswahl-Torhüter der Bayern zu einigen Paraden.

Es geht in die Verlängerung

Nach dem Seitenwechsel rissen die Schwetzinger das Spiel sofort an sich und bestürmten das Schwabacher Tor. In der 70. Minute erzielte Brixner mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck den Ausgleich. Nach weiteren zahllosen Chancen der Schwetzinger ertönte der Schlusspfiff des Unparteiischen. „Mit letztem Einsatz kämpfen beide Mannschaften in der Verlängerung“, hieß es in der Nachberichterstattung. „SV-Spieler Spelger setzte zehn Minuten vor Ende der Verlängerung per Flugkopf den Ball ins Netz zur 2:1-Führung. Die Begeisterung hatte sich noch nicht gelegt, da machte Knörzer im SV-Tor eine unglückliche Figur, sodass ein Schwabacher Mittelstürmer einen Flankenball in aller Seelenruhe ins Netz verlängern musste.“

Mit dem 2:2 nach Verlängerung war somit ein Wiederholungsspiel erforderlich geworden. Hier gingen die Schwetzinger aber beim TSV Schwabach 04 mit 0:4 unter und verabschiedeten sich aus dem Wettbewerb, den zum Schluss der VfR Schwenningen im Ludwigshafener Südweststadion durch ein 5:2 gegen den Cronenberger SC vor 80 000 Zuschauern gewann.