Auer hat gutes Gefühl

Andy Auer hat den SV Altlußheim während der ersten Saisonspiele der vergangenen Saison übernommen. Durch den folgenden Lockdown war es ihm kaum möglich, dem Team einen eigenen Anstrich und eine eigene Handschrift zu verleihen. Das sieht nun anders aus. Der Altlußheimer Trainer hatte selbst Einfluss auf die Kadergestaltung und konnte die komplette Vorbereitung selbst leiten und das Team formen.

Was dabei herauskam, beeindruckt ihn. „Die Chemie stimmt zwischen den vielen jungen Neuzugängen und den etablierten Routiniers. Auch spielerisch haben wir uns verbessert“, so Auer. In der letzten Saison stand der SV Altlußheim zum Zeitpunkt des Abbruchs ohne Punkt auf dem letzten Tabellenrang, im Falle einer Saisonfortsetzung hätte der Club mit dem Rücken zur Wand gestanden und um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

„Auch wenn die Ergebnisse in der Vorbereitung teilweise nicht gestimmt haben, habe ich ein gutes Gefühl. Es macht Spaß und die Stimmung in der Mannschaft ist gut“, lobt Auer. Nachdem die eigene zweite Mannschaft nicht mehr gemeldet wurde, liegt der Fokus im Herrenbereich nun ausschließlich beim A-Liga-Team. Auer ist überzeugt, dass er für das erneute Unterfangen Klassenerhalt die richtigen Spieler an Bord hat. „Diejenigen, die geblieben sind, stehen hinter dem Verein, das sind Altlußheimer Jungs“, hat Auer einen neuen Geist im Verein ausgemacht. „Hier geht es nicht um Geld und Prämien, sondern um den Spaß und das Sportliche.“

Zwei Leitwölfe

Mit Simon Schweikert und Sven Gollner hat Auer im Team zwei Leitwölfe, die schon lange in Altlußheim spielen und die das neu formierte Team anführen. Auch Torhüter Dominik Bisson, mit dem Auer einst selbst noch zusammengespielt hat, fügt sich in die Riege der Führungsspieler ein. Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, akquiriert Auer ein paar zusätzliche Prozentpunkte aus der Kameradschaft, die sich eingestellt hat. „Wir haben ein neues Wir-Gefühl reingebracht“, so Auer. „Klar ist das Ziel Klassenerhalt. Was mehr wird, ist für uns ein Bonus. Dennoch werden wir für Überraschungen sorgen.“

