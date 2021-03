Auf Du und Du mit Promis

Wie ist das, wenn Journalisten auf Prominente treffen? Sitzen sie dann vor Ehrfurcht erstarrt da und stellen brave Fragen? Natürlich nicht. Und seien Sie sich über eins sicher, Prominente sind auch nur ganz normale Menschen. Andreas Lin erzählt von seinen Promierlebnissen.

Eine junge Kollegin antwortete mal in einer Schulklasse, als sie gefragt wurde, ob sie in ihrem journalistischen Berufsleben schon mal prominente Menschen getroffen habe: „Wen soll man hier als Lokalredakteur in der Provinz schon treffen, da kommt ja keiner hin?“ Das mag zwar für manche Ecken ein bisschen stimmen, aber grundsätzlich auf keinen Fall: Denn die Liste der „Promis“, die ich bisher bei Terminen und Veranstaltungen getroffen und kennengelernt habe, ist schier unendlich.

Klar, in über 34 Berufsjahren kommt da mehr zusammen als bei den Jüngeren, aber auch bei denen wird die Liste länger, auch wenn es seit einem Jahr Corona-bedingt kaum Begegnungen gab. Ich habe mal überlegt, wer bei mir da alles auf der Liste steht und habe sicher längst nicht alle zusammenbekommen.

Allein durch den Schlossgarten Schwetzingen mit den Festspielen, den Konzerten von Musik im Park und den Veranstaltungen im Rokokotheater sowie auf dem Hockenheimring mit all seinen Events ist der Promifaktor hoch. Besonders schön war für mich übrigens das Zusammentreffen mit Chris de Burgh, dem ich den Schlossgarten zeigen durfte.

Die Jungs der Rockgruppe Foreigner überraschte ich mit einem alten Tourplakat, das ich noch zu Hause hatte. Auch Katie Melua, Amy Macdonald, Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions, Wolfgang Niedecken, Kaya Yanar oder die Simple Minds durfte ich schon treffen. Unendlich viele Promis sind es im Sportbereich: Ich kann gar nicht alle Rennfahrer aus der Formel 1 oder der DTM-Serie aufzählen, die ich interviewt oder hautnah erlebt habe. Mit Michael Schumacher durchs Fahrerlager gelaufen, mit seinem Bruder Kart gefahren, neben David Coulthard zu Mittag gegessen. Ob Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Hans-Joachim Stuck, viele stehen auf der Liste. Und früher waren gerade in der Königsklasse jede Menge prominente Gäste da – von Boris Becker über Ralf Möller und US-Schauspieler Patrick Dempsey bis hin zu den Klitschkos.

Der Sport öffnet Türen

Persönlich getroffen und sogar gesprochen habe ich praktisch die komplette aktuelle und ehemalige Handball-Nationalmannschaft – zum einen, weil sie schon in Schwetzingen im Zuge eines Länderspiels trainiert haben oder weil viele von ihnen zu Beginn ihrer Karriere mit ihren damaligen Vereinsteams Gegner der HG Oftersheim/Schwetzingen oder früher des TSV Oftersheim und des TV Schwetzingen waren – so etwa Kai Häfner, Sebastian Heymann, Silvio Heinevetter, Marcel Schiller oder Steffen Weinhold. Auch mit den Vorgängergenerationen gab es häufige Begegnungen: Angefangen von den Weltmeistern wie Markus Baur, den ich schon Ende der 1980er Jahre in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle spielen sah, bis hin zu ihrem Trainer Heiner Brand.

Gegen Tischtennis-Weltmeister Jörg Rosskopf habe ich nicht nur bei einem Pressetraining selbst gespielt, sondern auch schon mal im früheren Schwetzinger „Löwen-Keller“ zusammengesessen genauso wie mit Timo Boll und Jan-Ove Waldner im „Grünen Baum“. Auch die Skilegenden Lindsay Vonn und Maria Höfl-Riesch habe ich – allerdings bei „Ausflügen“ in den Bundessport – schon interviewt, genauso wie Skispringer Sven Hannawald oder Rodler Schorsch Hackl.

In diese Reihe gehört zweifelsohne auch Paralympics-Star Verena Bentele. Das blinde Skisport-Ass lernte ich allerdings bei einem Besuch in Schwetzingen kennen – ganz besonders bei einem lustigen Abend im Gasthaus „Zum Fässl“.

Im Fußball ist die Liste lang und reicht von Franz Beckenbauer, mit dem ich ganz zwanglos am Bahnhof Baden-Baden geplaudert habe, bis zu Thomas Müller, der einst als Zwölfjähriger mit dem FC Bayern beim Schwetzinger Pfingstturnier kickte. Wem ich schon alles bei Berichterstattungen über die Spiele des SV Sandhausen begegnet bin, bekomme ich gar nicht mehr zusammen. Stellvertretend sei nur der aktuelle „Let’s dance“-Star Rúrik Gíslason genannt, den ich mehrfach persönlich interviewen durfte – was bei mehreren meiner Kolleginnen Schnappatmung auslöste.

Schöne Erinnerungen verbinde ich mit der Reihe „Talk im Schloss“ unserer Zeitung mit den Stadtwerken und der heutigen VR-Bank. Wer darf schon neben Iris Berben am Tisch sitzen, mit Ulrich Wickert im „Quadrato“ plaudern oder mit Kultmediziner Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt philosophieren?

Politiker dürften es auch eine Menge gewesen sein. Und dann haben wir ja schließlich auch einige lokale Prominenz, die mir nicht nur einmal über den Weg gelaufen ist, wenn ich nur an Tennislegende Steffi Graf, die Fußballer Ulli Stielike und Oliver Kreuzer oder Handballer Uwe Gensheimer denke.

Es menschelt halt überall

Zum Schluss wollen wir noch eine Geschichte erzählen, die Ihnen zeigen soll, wie es doch auch bei Prominenten menschelt: So beim Auftritt von Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki beim „Talk im Schloss“ unserer Zeitung im November 2004. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke holte ihn in Frankfurt mit dem Auto zu Hause ab und hatte seine Frau mitgenommen, damit ihm die Fahrt nicht langweilig wird. Er ahnte natürlich nicht, dass Reich-Ranicki nicht nur seine Frau Tosia mit nach Schwetzingen bringen wollte, sondern auch eine eng befreundete Schriftstellerin. So mussten sich die drei Damen notgedrungen auf die Rückbank quetschen und der Ehrengast hielt auf dem Beifahrersitz die Konversation eher schnippisch-knapp.

Angekommen am Rathaus ging es zum Eintrag ins goldene Buch ins Dienstzimmer des damaligen Oberbürgermeisters Bernd Kappenstein. Dort orderte seine Frau einen Aschenbecher und war wohl die einzige Person überhaupt, die jemals hier rauchte. Beim Gang ins Schloss scherzte dann Kappenstein, sie seien quasi Kollegen, er schreibe ja auch immer mal einen Artikel für die Schwetzinger Zeitung. Der frühere FAZ-Kulturchef Reich-Ranicki quittierte das mit einem irritierten Blick. Bis es dann im Theater losging, machte er ein Nickerchen in der Garderobe. Auch die Wartezeit auf die Tomatensuppe, die er noch im Café Journal bestellte, verbrachte er schlafend – während seine Frau und seine Muse eifrig plauderten.