Ausflüge mit Gruselfaktor

Region. Mit Gänsehaut-Momenten und Grusel-Faktoren begeistern rund um Halloween im Herbst einige Regionen in Rheinland-Pfalz ihre Gäste. Da werden Hexenhüte aufgesetzt und Gespenstergewänder übergeworfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Mayen in der Eifel beispielsweise dreht sich beim Festival der Magier und Hexen alles um die geheimnisvolle Welt der Zauberei, in der Pfalz spukt Nacht für Nacht Burgherrin Barbara durch die Gemäuer von Burg Berwartstein und am romantischen Rhein nimmt eine neue Stadtführung in Koblenz die Gäste mit in die Welt der Bandenverbrechen und Kriminalgeschichten des 18. Jahrhunderts. kaba

Info: Ausflugstipps für die ganze Familie rund um das Halloween-Wochenende (und auch darüber hinaus) samt Podcast gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/leben