Autohaus Tabbouch ist mit Mazda dabei

Seine Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und mit Hybrid-Technologie stellt das Autohaus Tabbouch, der Mazda Vertragshändler in Speyer, bei der Energiemesse auf der Maximilianstraße vor.

Das Autohaus Tabbouch wird an seinem Stand unweit der Galeria Kaufhof mit zwei Fahrzeugen vertreten sein. Am Freitag und Samstag haben die Besucher Gelegenheit, sich über den Mazda 2 Hybrid und den Mazda MX 30 mit komplett elektrischem Antrieb zu informieren.

Exklusiv am Sonntag wird dann neben dem Mazda MX 30 auch noch der nagelneue Mazda CX 60 zu sehen sein. Das neue E-Auto-Modell von Mazda wird eigentlich erst ab Juli auf dem Markt sein, doch für die Messe hat das Autohaus Tabbouch ein Ausstellungsmodell zur Verfügung gestellt bekommen. Es dürfte den Markt revolutionieren.

Mitarbeiter des Autohauses Tabbouch stehen gerne für Fragen und die Beratung der Kunden zur Verfügung. Die Besucher können sich ausführlich rund um den Hybrid- und Elektroantrieb der japanischen Marke informieren. „Wie groß ist die Reichweite?“ und „Wie wird das Fahrzeug geladen?“ – das sind häufige Fragen, die Interessierte stellen, weiß Inhaber Khodor Tabbouch.

Fragen zur Finanzierung?

Auch zu Fragen der Finanzierung gibt es natürlich Expertenrat. Beim Kauf eines E-Autos gebe es zurzeit eine Förderung von von 9500 Euro, beim Kauf eines Plug-in-Hybrids eine Förderung von 7000 Euro. „Wir können garantieren, dass die bestellten Modelle in diesem Jahr noch ausgeliefert werden“, betont Tabbouch gegenüber unserer Zeitung.

Für die Besucher gibt es zudem Giveaways und die Kinder können am verkaufsoffenen Sonntag in den Genuss von Eis kommen, kündigt Khodor Tabbouch dann noch an. jüg

