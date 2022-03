Baumann begrüßt das 1-Euro-Ticket für die Jugend

Stuttgart/Schwetzingen. „Wir haben ein Jugendticket für Kinder und Jugendliche versprochen. Und wir haben das Versprechen gehalten“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Schwetzingen. Bei vielen Gesprächen mit vielen jungen Menschen, Jugendgemeinderäten und Jugendbeiräten des Wahlkreises wurde die Bedeutung eines preiswerten Jugendtickets deutlich.

Baumann begrüßt, dass sich das Land, die Landkreise und Stadtkreise sowie Verkehrsverbünde in einer gemeinsamen Erklärung verständigt haben, das Ticket landesweit zum 1. März 2023 einzuführen.

„Junge Menschen bis zum 21. Geburtstag, Studierende und Auszubildende können zukünftig für einen Euro am Tag mit Bussen und Bahnen des Nahverkehrs im ganzen Land fahren“, so Baumann in einer Pressemitteilung. Alle Jugendlichen mit Wohnort in Baden-Württemberg bis zum 21. Geburtstag sowie Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Geburtstag können das landesweite Jugendticket erwerben.

„Mit dem Jugendticket werden wir unserem Anspruch – Musterland für nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität zu sein – absolut gerecht und setzen uns an die Spitze aller Bundesländer. Wir stärken die Mobilität junger Generationen und leisten einen großen Beitrag für den Klimaschutz.“ Das Land Baden-Württemberg übernimmt mit einer Förderung von 70 Prozent der Kosten den größten Teil der Förderung. „Bis zum Jahr 2025 werden vom Land rund 327 Millionen Euro zur Verfügung gestellt“, erklärt Baumann. zg