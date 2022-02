Bessere Zukunft für die Kinder

Region. Das Land Baden-Württemberg unterstützt mit der Förderung „Trägerspezifische innovative Projekte“ (TiP) Träger und Kindertageseinrichtungen dabei, neue konzeptionelle Ideen auf der Grundlage von aktuellen pädagogischen Erkenntnissen zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen. Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein- Neckar gehört mit seinem „Leuchtturmprojekt: Klimaneutrale und nachhaltige Kita“ zu den 46 trägerspezifischen innovativen Projekten, die vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt werden. Das erklärte die Awo in einer Pressemitteilung.

Als Schwerpunkte des Projekts werden in einem Zeitraum von 18 Monaten folgende fünf Bereiche in den Einrichtungen in den Fokus genommen: nachhaltige Ernährung, klimaneutrale Bastel- und Spielmaterialien, Bildung in Sachen Nachhaltigkeit für die Kinder, mehr Digitalisierung für besseren Umgang mit Ressourcen und das große Thema CO2-Fußabdruck.

Der Leuchtturm besteht aus klimaneutralen Materialien. © AWO

In einem ersten Schritt wurde in den Einrichtungen des Awo-Kreisverbandes eine Analyse zu Verpflegung, Lagerung und Aufbewahrung von Lebensmitteln sowie aller verwendeten Mal- und Bastelutensilien vorgenommen, um Handlungsansätze zu definieren.

Workshop zu Beginn

In einem gemeinsamen digitalen Workshop haben sich die Mitarbeitenden der Einrichtungen zum Auftakt mit dem Thema des Förderprogramms auseinandergesetzt und als praktische Aufgabe mit nachhaltigen Materialien ihren eigenen Leuchtturm gebaut.

„Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Kita zu einem ganzheitlich nachhaltigen Lernort. Dies ist ein Prozess, der Zeit braucht und verschiedene Vorstellungen und Interessen in Einklang bringen muss“, so die Vorstellung der Awo. Dabei ist es wichtig sowohl die Kinder als auch die Eltern mit einzubinden. Aus diesem Grund wurden die Einrichtungen mit entsprechenden Bilderbüchern für die Kinder zum Thema Nachhaltigkeit ausgestattet und die Eltern werden regelmäßig in E-Mails und Aushängen über den Stand des Projekts informiert.

Zudem erhalten die Einrichtungen ein Lastenfahrrad. Dieses soll zukünftig Touren mit dem Auto ersetzen. Damit soll ein erster Schritt gemacht werden, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Parallel dazu werden alle Gruppen in den Einrichtungen mit Tablets ausgestattet, um die Kommunikation mit den Eltern zu digitalisieren, um auch hier den Einsatz von Ressourcen zu verringern. Das Leuchtturmprojekt soll zudem andere Einrichtungen, die sich auf den Weg machen, inspirieren. zg

