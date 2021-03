Bleisatz, Computer, neue Medien – was sich ändert und was bleibt

Mit oder ohne lokale Tageszeitung – die Welt dreht sich weiter und der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Aber diese Welt wäre doch ärmer ohne die Nachrichten aus der Nachbarschaft, ohne zu wissen, was in der eigenen Gemeinde so passiert. Jürgen Gruler beschreibt hier, wie sich der Journalismus wandelt und darüber, was uns hoffentlich für immer bleibt.

Als ich 15 war, habe ich die ersten Sportberichte für den Fußballverein ESV Südstern Singen geschrieben. Inzwischen bin ich 55 und bin noch immer abhängig von der Droge Lokaljournalismus. Hätte ich doch was G’scheites gelernt, sag ich mir manchmal, wenn ich noch nachts oder sonntags am Computer sitze. Den gab’s damals noch gar nicht, als ich 1986 in der Redaktion des Schwarzwälder Boten mein Volontariat angefangen habe. Geschrieben wurde auf Manuskriptpapier mit jeweils 40 Anschlägen pro Zeile auf der guten alten Triumph-Adler – noch nicht mal elektrisch. Zulassungsbedingung zum Volontariat: Schreibmaschinenkurs beim Steno-Verein oder der Volkshochschule.

Das Manuskript ging dann per Fax an die Zentrale, wurde anfangs in Bleilettern mit Linotype-Maschinen und dann von einem Heer an Erfasserinnen abgetippt und als Streifen für die Seitenproduktion ausgedruckt. Der Metteur ließ das Papier durch den Automaten mit Heißwachskleber und klebte daraus die Seiten nach einem per Hand von den Redakteuren gezeichneten Spiegel zusammen. Ein Umbruchredakteur nahm die Seite ab, dann ging sie in die Druckerei.

In den 1990er Jahren kamen dann erste Computer in die Redaktionen, mit winzigen Bildschirmen und grüner Schrift – denen verdanke ich wohl heute meinen Augenschaden. Inzwischen geht alles aus einer Hand – der Redakteur recherchiert, fotografiert, schreibt, macht das Layout – nur drucken muss er noch nicht selbst. Aber die gedruckte Zeitung ist ja eh ein Auslaufmodell, will man den Medienexperten glauben.

Multikanallösungen sind die Zukunft. Das heißt, einer produziert die Nachricht. Und die wird dann auf verschiedenen Kanälen ausgespielt: In den sozialen Medien, im Newsticker, im Webangebot, in der digitalen Zeitung und dann auch noch in der gedruckten Ausgabe. Das Rad dreht sich immer schneller. Jeder kann irgendwelche Nachrichten in die Welt hinausplärren – ob sie stimmen oder Fake-News (früher sagte man „Enten“ dazu) sind, das kann der Nutzer nur noch schwer beurteilen. Es ist schon interessant zu sehen, wie Journalisten, die vor Ort recherchieren, dort Menschen verschiedenster Meinungen zu Wort kommen lassen, als „Lügenpresse“ beschimpft und durchaus auch mal körperlich angegangen werden. Und das von Bürgern, die sich von manipulierten Medien wie Russia today oder in der eigenen Blase selbst produzierten und von Algorithmen gesteigerten „Wahrheiten“ ins Bocks-horn jagen lassen.

Wahrheit und Klarheit

Da bleibt es nicht aus, dass man ab und an kopfschüttelnd an seinem Schreibtisch sitzt und eine E-Mail liest, in der behauptet wird, der Bürgermeister, Polizeichef oder immer öfters sogar gleich die Bundeskanzlerin habe uns verboten, eine bestimmte Sache zu schreiben. Auch sehr beliebt ist der Vorwurf, wir würden eine Straftat deshalb nicht schildern, weil sie von Ausländern oder was im Duktus der oft anonymen Beschuldiger noch stärker wirken soll, von Flüchtlingen verübt wurde. Wir gehen solchen Vorwürfen nach, fragen bei der Polizei und bei Anwohnern, bei Verwaltungen und bei den vielen Menschen, die wir persönlich kennen auch vertraulich nach, ob sie davon etwas wissen. Oft stellt sich dann die angebliche schwere Straftat als reines Gerücht raus, das über Facebook und Co. kolportiert wurde. Oder es steckt eine einfache Familienstreitigkeit dahinter. Und wenn uns der Absender der Nachricht bekannt ist, dann erzählen wir ihm vom Ergebnis oder schreiben ein „Übrigens“ darüber, damit auch die anderen wissen, was dahinter steckt. Die Verblüffung ist dann oft groß.

Deshalb möchte ich Ihnen heute eins versichern: Wahrheit und Klarheit bleibt – auch für alle Zukunft – unser oberstes Ziel. Wir wollen natürlich die Ersten sein, die eine Neuigkeit aus unserer Region verbreiten. Noch wichtiger ist uns aber, dass sie auch stimmt. Und wenn wir einen Fehler machen, dann sagen wir das unseren Lesern und stellen ihn schnellstmöglich richtig. Wir lassen in der politischen Auseinandersetzung gern alle Seiten zu Wort kommen, bei uns gibt es kein Unterdrücken unliebsamer Meinungen – weder von der rechten noch von der linken Seite. Bei uns dürfen auch die Leser ihre Meinung sagen – weil das zur Vielfalt beiträgt. Und wir sagen selbst unsere Meinung, kommentieren und ordnen ein, um Ihnen, liebe Leser, Orientierung zu geben. Ob Sie sich dann an unserer Meinung reiben oder sie gut finden, bleibt immer Ihre Entscheidung.

Aber blicken wir nochmals zurück in die guten alten Zeiten des Journalismus. Als die Tageszeitung vor Ort die Deutungshoheit hatte, weil weder das Fernsehen noch die durch Gebühren finanzierten Radiosender aus der vermeintlichen Provinz berichteten und es andere Medien einfach nicht gab. Da wurde morgens in den Briefkasten geschaut, welche freien Mitarbeiter Manuskripte eingeworfen hatten, um 10 Uhr ging’s zur Polizeiwache, um in den Berichten vom Vortag und aus der Nacht zu blättern und Unfälle und Gewalttaten zu notieren (Pressestellen gab’s noch nicht) und es wurden Themen per Telefon recherchiert oder man fuhr mit dem Redaktionskäfer vor Ort, um Fotos zu machen und mit Betroffenen zu sprechen. Abends um fünf ploppte der Korken aus der Weinflasche und um acht ging’s zur Gemeinderatssitzung oder Vereinsversammlung, die man tags drauf verarbeiten konnte.

Sicherlich ein Job, der auch schon aufregender war als beim Finanzamt Steueranträge zu kontrollieren, aber eine gewisse Gemütlichkeit war doch vorhanden. Nach Feierabend traf man sich noch auf ein paar Bierchen in einer der einschlägigen Kneipen. Hier in der Stadt war der „Grüne Baum“ recht beliebt. Wer mal was erzählen wollte, was der OB oder ein anderer Chef nicht wissen sollte, traf dort fast immer einen Redakteur, dem er es unter dem Siegel der Verschwiegenheit verraten konnte. Wobei Verschwiegenheit natürlich nicht das richtige Wort ist. Denn wenn es der Journalist weiß, dann weiß es bald die ganze Stadt. Nur darf der halt bei seinen Recherchen, die er dann offiziell anstellt, seinen Informanten verschweigen. Er muss also nicht sagen, von wem er das weiß, was er weiß. Und die öffentlichen Stellen müssen ihm Auskunft geben – fast immer.

Das Wächteramt der Presse

So entstehen heute noch die besten Geschichten, denn oft wird unterschätzt, dass Journalisten gute Möglichkeiten haben, seriöse Quellen und Kontakte anzuzapfen. Da wird schnell mal das krumme Geschäft eines Unternehmers oder die Unterschlagung eines Bankmitarbeiters publik und manch ein kirchlicher Würdenträger bangt um den bisher guten Ruf. Gern wird dann von Betroffenen gedroht, mit einstweiligen Verfügungen gearbeitet oder gegen die Zeitung geklagt. Nur gut, dass die Gerichte da oft für die Pressefreiheit urteilen und die Meinungsfreiheit hochhalten.

Darauf haben schon SZ-Gründer Max Pichler, die Verlegerfamilien Moch und Stemmle, die Chefs vom Dienst, Fritz Nassner und Birger Weinmann – um nur zwei zu nennen – bauen können. Und dieses Wächteramt der Presse wollen wir hier bei der Schwetzinger Zeitung auch in Zukunft hochhalten.

Jürgen Gruler ist seit 2002 Chefredakteur und Geschäftsführer der Schwetzinger Zeitung. Er ist erreichbar unter juergen.gruler@schwetzinger-zeitung.de. Eigentlich hätte die SZ Ende Oktober 2020 Geburtstag gehabt. Wir haben immer darauf gehofft, dass doch noch gefeiert werden kann. Aber das scheint derzeit eher unrealistisch.