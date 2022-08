Breiter aufgestellt

Platz 13 am Ende der vergangenen Saison bedeutete einen undankbaren drittletzten Tabellenrang für den SC Olympia Neulußheim II. „Das war natürlich nicht zufriedenstellend“, weiß auch der Sportliche Leiter und aktive Spieler Felix Büchner, kann aber immerhin auch greifen, woran es gelegen hat: „In der Hinrunde und auch in Teilen der Rückrunde mussten wir die erste Mannschaft unterstützen. Bei der Spielerdecke ging das am Ende schon auf die Substanz.“

Hinzu kam, dass manchen Akteuren die Zuverlässigkeit abging und so eine geregelte Trainingsarbeit erschwert war. Im Hinblick auf die kommende Saison ist Büchner aber guter Dinge, hier entsprechend gegengesteuert zu haben. „Wir haben Spieler dazubekommen, die zuverlässig sind und uns verstärken. Der Kader sollte in der Lage sein, im Mittelfeld mitspielen zu können“, lautet die Hoffnung von der Sportlichen Leitung.

Der Kader des SC Olympia Neulußheim II Trainer: Thomas Weisgerber (60). Tor: Luigi Pecorella (27), Dominik Gieser (27). Abwehr: Felix Büchner (25), Abdülkerim Cerrahoglu (26), Rafet Kaplan (30, VfL Hockenheim), Marcel Röhheuser (36), Steven Smettan (26), Daniel Weigold (27), Tobias Müller (29), Sven Hans (43, SV Altlußheim), Blegin Berisha (21, SC 08 Reilingen II), Dennis Brandenburger (34, TV Oberhausen). Mittelfeld: Istvan Ellinger (27), Dominic Lösch (23), Emin Yilmaz (38), Lukas Gross (20), Rouven Ratzek (33), Riber Akgöl (30, SV Altlußheim), Nevzat Erdogan (26, TV Oberhausen), Olaf George (30, TV Oberhausen), Mario Schwaab (36), Julian Kunz (22, VfR Walldorf), Daniel Klever (33, TV Oberhausen). Angriff: Metin Ülker (29), Mario Röhheuser (25, SC 08 Reilingen II), Pascal Schönkirsch (17, eigene Jugend), Jeremy Bens (33, TV Oberhausen). Abgänge: Tim Roth (SC 08 Reilingen), Dan Zöller (FV 1918 Brühl III), Philipp Merkel, Jens Notheis (beide eigene 1. Mannschaft), Ahmet Özer (pausiert), Marc Wiesbeck (Karriereende). wy

Mit Daniel Klever wurde zudem ein routinierter Spieler als Co-Trainer und verlängerter Arm von Trainer Thomas Weisgerber auf dem Spielfeld installiert. „Er spielt eine zentrale Position und weiß, wie die Mannschaft zu führen ist“, hat Büchner eine Schlüsselfigur ausgemacht. Eine gewichtige Rolle traut er zudem auch Julian Kunz und Rouven Ratzek zu, „die Tempo und Führungsqualitäten mitbringen“. Zudem solle in Zukunft auch die erste Mannschaft so breit aufgestellt sein, um die Reserve in der B-Klasse unterstützen zu können – als Konträr zur vergangenen Saison.