Clubchef Machmeier bewirbt „Plan A“

Sandhausen. Die Atmosphäre im Business-Tower des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen war angespannt. Präsident Jürgen Machmeier hatte am Donnerstagabend ein Ziel: Er wollte Kritiker, Gemeinderäte und Anwohner von einem Neubau des Stadions des abstiegsbedrohten Vereins überzeugen. „Es ist eine Riesenchance für den Verein und die wollen wir wahrnehmen, wenn sie uns gegeben wird“, sagte der Clubchef.

Die neue Spielstätte soll, wenn es nach den Vorstellungen Machmeiers geht, auf einem Gelände zwischen der L598 und der A5 entstehen. Winken Bürgermeister Hakan Günes, der bei der Informationsveranstaltung vor Ort war, und der Gemeinderat den Plan durch, würde das BWT-Stadion am Hardtwald zurückgebaut und gleichzeitig um eine Tartanbahn erweitert werden. Auf dem jetzigen Gelände würden die Profis nicht mehr trainieren, sondern nur noch die Talente des Nachwuchsleistungszentrums.

Anderer Standort bevorzugt

Das bedeutet: Drei Trainingsplätze für die Jugend und ein neues Stadion, das unter dem Arbeitstitel „Kurpfalz Arena“ vorgestellt wurde, sowie zwei Trainingsplätze an einem neuen Standort würden entstehen. Die Gemeinde könnte dann das Walter-Reinhard-Stadion, das gegenüber der aktuellen Arena liegt, umfunktionieren und mit Wohneinheiten bebauen.

Dieses Vorhaben ist aber nicht die einzige Variante. Alternativ könnte man auch das bestehende Stadion modernisieren, um die Auflagen der Deutschen Fußball-Liga zu erfüllen. Machmeier erinnerte daran, dass der SVS seit dem Aufstieg mit einer Ausnahmegenehmigung am Spielbetrieb teilnimmt. „Der Innenraum ist zwei Meter zu schmal und 35 Zentimeter zu kurz. Außerdem müssen alle Plätze im Stadion überdacht sein“, erklärt der 61-Jährige. „Wir müssten die Sparkassen-Tribüne zu einer Tribüne mit Stehplätzen umbauen. Dann hätten dort 4500 Zuschauer Platz. Verbunden damit ist aber auch der Abriss des Clubhauses und ein Abriss der Haupttribüne und des Blocks A3, plus ein Umbau des jetzigen Stehplatz-Bereichs.“ Die Kosten hierfür würden sich allein für das Stadion auf 9,5 Millionen Euro belaufen, rechnete Machmeier vor. Zusätzlich müsste man am aktuellen Standort einen weiteren Trainingsplatz bauen und den Amateurverein FC Sandhausen umsiedeln.

Es gibt aber auch die Überlegung, das komplette Gelände – inklusive Walter-Reinhard-Stadion – mit klimaneutralen Wohnungen zu bebauen. „Was wäre, wenn man der Gemeinde dadurch die Möglichkeit geben könnte, die Wohnbauentwicklung voranzutreiben“, fragte Machmeier und gab die Antwort später selbst: „Das ist ein Sparstrumpf und würde Sandhausen etwas urban erscheinen lassen.“ Zudem könne die Gemeinde durch Grundstücksverkäufe bis zu 30 Millionen Euro einnehmen, meint der Bauunternehmer.

Win-win-Situation für alle?

Sowohl Anwohner als auch Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz sowie Fans stellten im Anschluss an Machmeiers Ausführungen Fragen. Der Präsident hatte Antworten parat und schien die Zweifel zum Großteil beseitigen zu können. Er versprach ein Parkleitsystem, neue Zufahrtsmöglichkeiten für die Bürger, die in den Sandhäuser Höfen leben, und weitere Maßnahmen. Er machte keinen Hehl daraus, dass das neue Stadion, dessen Bau der SVS aber nicht allein stemmen könne, Plan A sei. Er übte unterschwellig aber auch Druck aus: „Sollte keine Variante umsetzbar sein, dann werden wir mit dem Verein umziehen. Wir prüfen Alternativen.“

Das Problem ist klar: Der SV Sandhausen muss handeln und die Zeit drängt, denn die Auflagen der DFL besagen, dass bis zum 1. April ein Fortgang des Ausbau- und Neubaukonzeptes nachgewiesen werden muss. Ist dies nicht der Fall, drohen eine Geldstrafe und Punktabzüge. Für Machmeier steht fest: „Ein Neubau ist für Verein und Gemeinde eine Win-win-Situation.“