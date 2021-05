Cris Cosmo sorgt für Freudentränen

Eppingen. Er ist der Gute-Laune-Macher auf jeder Bühne und bringt Rhythmus ins Leben der Menschen: Cris Cosmo. Die Pandemie hat den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Christian Gingerich heißt, wie so viele andere ausgebremst, jedoch keinesfalls gestoppt: Der Beweis hierfür ist sein Album „BlitzSongs Vol.I“, das an diesem Freitag erscheint.

AdUnit urban-intext1

Die Blitzsongs haben – wenn man so will – den Künstler durch die Pandemie getragen. Jeder, der wollte, konnte sich anhand von Stichworten ein persönliches Lied von dem Profimusiker kreieren lassen. Der gefragte Live-Entertainer singt und reimt schon immer gerne auf der Bühne mit spontanen Freestyle-Einlagen drauf los und bricht so bei seinen Shows jedes Eis. Nun verwandelt der bereits für den Echo und den German Songwriting Award nominierte Singer-Songwriter Briefings von Privatpersonen und Unternehmen in maßgeschneiderte personalisierte Auftragssongs und damit in einzigartige Geschenke und Aktionen. Mehr als 50 Auftragskompositionen sind so entstanden – und 15 davon gibt es jetzt auf dem Album „BlitzSongs Vol.I“. Hinter jedem Einzelnen dieser Titel steckt also eine eigene spannende Geschichte.

Liebeserklärung für seine Denise

„Das Schönste an den Blitzsongs ist, dass ich damit auch ohne Bühne Leuten eine echte Freude bereiten kann. Wer seinen eigenen Song geschenkt bekommt und sich darin wiedererkennt, ist normalerweise zu Freudentränen gerührt“, erzählt Cris Cosmo. Auf dem Album finden sich einige persönliche Lovesongs („DiskoRollerGirl“, „Beat unseres Lebens“, „Hottie Dotti“, „Frau von Welt“) und auch eine vertonte Liebeserklärung an seine frisch Verlobte Denise mit dem Titel „Klein, süß & blond“.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neues Album Cris Cosmo veröffentlicht "Blitzsongs Vol. 1" - und kündigt weiteres Album an Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pop Cris Cosmo singt in Trier und Wiesloch Mehr erfahren Streaming Cris Cosmo sammelt mit Musik Spenden für Geflüchtete Mehr erfahren

Den Opener macht der Community-Song „Was für mich Freude ist“, der in Zusammenarbeit mit der christlichen Netzgemeinde „da_zwischen“ entstand. Der Song wurde mit dem Input von 100 Personen zum Thema Freude geschrieben. Für das Online-Benefiz-Event „European Solidarity Challenge“ riefen Cris Cosmo und „da_zwischen“ ihre Communitys zum Mitsingen auf. 100 Menschen schickten Audio- und Videoaufnahmen ihrer Stimmen, unter ihnen auch bekannte Sänger wie Matara von Losamol, Martin Kilger, Danny Konz von Danny and the Boys. Die Songversion mit dem riesigen Chor sammelte bei der „European Solidarity Challenge“ mit Größen wie Michael Patrick Kelly und Peter Maffay mehr als 47 000 Euro an Spendengeldern für die weltweite Flüchtlingshilfe.

AdUnit urban-intext2

Eine besondere Herausforderung stellte sich Cris für den Text zu „WNDRFL“. Dieser wurde aus über 30 einzelnen Songtiteln kreiert, wovon jeder einzelne seine feste Bedeutung in der Liebesgeschichte eines Musikfan-Pärchens hat. Außerdem gibt es Song-Geburtstagsgeschenke für Töchter („Janne“), Mütter („Luisa“), Cris’ Tanten aus Bayern (auf Bayrisch: Der „Täntelchen-Song“), Ehemänner und Kumpels („555 ist deine Nummer“), einfach für einen selbst („Überwinder“) oder für Jürgen Machmeier, den Präsidenten des Fußballzweitligisten SV 1916 Sandhausen („Präsi-Song“). Viele der Titel sind auf Youtube zu hören, dort gibt es auch eine entsprechende Playlist.

Zusammenarbeit mit „The News“

Eine Besonderheit gibt es noch zum Fokustrack „Gleitschirm“. „Der wird mit ,The News‘ aus Schwetzingen am 29. Mai noch mal als Livevideo und -audio veröffentlicht“, erzählt Cris Cosmo von der Kooperation der bekannten Formation um Dominik Steegmüller, die normalerweise regelmäßig in der Wollfabrik in Schwetzingen auftritt. In dem Lied geht es um ein Paar, das ein Jahr lang mit der zweijährigen Tochter im ausgebauten Bus über 35 000 Kilometer durch 24 Länder reiste.

AdUnit urban-intext3

Cris Cosmo schreibt und produziert natürlich weiter Blitzsongs, die innerhalb weniger Tage entstehen, aber mindestens einen Monat im Voraus gebucht werden sollten, wie er erzählt. Ein Anruf oder eine E-Mail reicht, verweist er auf die Kontaktdaten auf seiner Webseite. Auf die Frage, welche fünf Schlagworte ein Lied auf seine Person beinhalten sollten, meint er keck: „Tiger, Chico Badino, Captain, Wonneproppen und Profi.“ Das Ganze darf dann in einen dicken Seeed-Beat – also Rhythmusgenre Dancehall – gepackt werden.

AdUnit urban-intext4

Übrigens: Im Sommer erscheint auch die neue „Entertainer“-EP und Cris Cosmo ist in der Outdoor-Saison auch auf Tour.

Näheres zu Terminen und zum Album gibt es unter www.criscosmo.com