Darum ist Skilanglauf hervorragend

Seefeld. Langlaufen ist eine Leidenschaft. Keine andere Sportart verbindet dynamische Bewegung und gesunden Landschaftsgenuss so gut wie der nordische Gleitsport. Warum es auch eine der gesündesten Sportarten ist, haben wir Professor Dr. Wolfgang Schobersberger gefragt. Er ist Ärztlicher Direktor am Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus im LKH Natters sowie medizinischer Gesamtleiter des Österreichischen Skiverbandes und unter anderem Medizinischer Leiter der nordischen Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld.

Herr Dr. Schobersberger. Was macht das Langlaufen aus Gesundheitsgründen so attraktiv?

© Olympiaregion Seefeld

Dr. Wolfgang Schobersberger: Langlaufen ist aus Sicht der Medizin eine hervorragende Sportart. Zum einen werden das Herzkreislaufsystem trainiert und die Lungenfunktion verbessert, zum anderen sind es unzählige große und kleine Muskelgruppen in unterschiedlichen Körperregionen, ob Rumpf oder Beine/Arme bis hin zur Nackenmuskulatur, die durch regelmäßiges Langlaufen gestärkt werden. Neben den vielfältigen Trainingseffekten hat Langlaufen einen großen präventiven Nutzen: Es verbessert die Kraftausdauer, die Koordination und Beweglichkeit und schont bereits beanspruchte Gelenke, was gerade bei älteren Freizeitsportlern eine große Rolle spielt. Altersunabhängig wirkt sich Langlaufen als Outdoor-Sportart positiv auf das psychische Wohlbefinden aus.

Was empfehlen Sie Freizeitsportlern, die sich erstmals auf die Loipe wagen?

Schobersberger: Auf alle Fälle sollte man sich hinsichtlich der eigenen Ziele hinterfragen. Geht es rein um das Langlaufen als Gesundheitssport oder ist das mittelfristige Ziel, doch einmal an einem großen Volkslauf – den Ganghoferlauf in Leutasch, Tour de Ramsau, Koasalauf St. Johann – teilzunehmen. Unabhängig geht es auch um die Frage der zu wählenden Langlauftechnik, ob Skating oder klassisch. Mit der klassischen Technik zu beginnen ist kein Nachteil, da man sehr zügig die technischen Abläufe erlernt und dann rasch die ersten Kilometer kontinuierlich, ohne maximale Anstrengung laufen kann. Der Einstieg mit Skatingtechnik setzt eine gewisse Basiskondition voraus, um die komplexeren Bewegungsabläufe auch physisch bewältigen zu können. Unabhängig von der gewählten Technik ist eine professionelle Einführung empfehlenswert, was gleichzeitig als eine Art Sturz- und Verletzungsprophylaxe funktioniert.

Wie bereitet man sich als Einsteiger auf das Langlaufen vor?

Schobersberger: Die optimale Grundvoraussetzung, damit Langlaufen nicht nur anstrengend ist, sondern auch Freude bereitet, ist eine solide Vorbereitung, die bereits im Sommer beginnen sollte. Hierfür gibt es mehrere Sportarten, die empfehlenswert sind, wie Radfahren, Laufen oder Bergwandern. Gerade beim Bergwandern mit Einsatz von Stöcken wird nicht nur das Herzkreislaufsystem, sondern auch zusätzlich der Bewegungsapparat trainiert. Auch Mountainbiken kann zur physischen Vorbereitung dienen. Für ein Indoor-Training kann das Training mit einem Cross-Trainer empfohlen werden, da spezifisch Armmuskulatur, Nackenmuskulatur und Schultergürtel einbezogen werden. Dafür sind auch einfache Zugseile wie Therabänder von gutem Nutzen. In das Training mit einbeziehen sollte man außerdem alle Formen von Gleichgewichtstraining zur gezielten Stabilisierung der Rumpfmuskulatur. zg/Bild: Olympiaregion Seefeld

Info: Mehr zum Thema unter langlaufen.at