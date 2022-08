Dem Sturzflug folgt Optimismus

„Peinlich, inakzeptabel, unent-schuldbar.“ Mit diesem vernichten-den Urteil von Mehrheitseigner Dietmar Hopp ging im Mai eine turbulente Saison für Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim zu Ende. Mit mickrigen drei Punkten aus den letzten neun Partien legten die Kraichgauer und ihr damaliger Trainer Sebastian Hoeneß einen beispiellosen Sturzflug von einem Champions League-Platz auf Rang neun hin.

Knapp drei Monate sind seitdem vergangen, in denen sich einiges getan hat, um den Negativtrend umzukehren. Der größte Hoffnungsträger ist der neue Mann an der Seitenlinie: André Breitenreiter. Der 48-Jährige ist aus seinen Stationen beim SC Paderborn, Schalke 04 und Hannover 96 bestens bekannt. In der vergangenen Saison führte er den FC Zürich sensationell zur Schweizer Meisterschaft.

Kader der TSG 1899 Trainer: André Breitenreiter (48/FC Zürich) Tor: Oliver Baumann (32), Nahuel Noll (19), Philipp Pentke (37), Luca Philipp (21). Abwehr: Kevin Akpoguma (27), Ermin Bicakcic (32), Melayro Bogarde (20/FC Groningen, Leih-Ende), Justin Che (18), Benjamin Hübner (33), Ozan Kabak (22/Schalke 04), Pavel Kaderabek (30), Stefan Posch (25), Kevin Vogt (30), Stanley Nsoki (23/Club Brügge), Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon). Mittelfeld: Christoph Baumgartner (23), Finn Ole Becker (22/St. Pauli), Tom Bischof (17), Ilay Elmkies (22/Admira Wacker), Marco John (20), Dennis Geiger (24), Grischa Prömel (27/Union Berlin), Sebastian Rudy (32), Diadie Samassékou (26), Angelo Stiller (21). Angriff: Ihlas Bebou (28), Robert Skov (26), Jacob Bruun Larsen (23), Munas Dabbur (30), Andrej Kramaric (31), Georginio Rutter (20), Fisnik Asllani (19). Abgänge: Joao Klauss (St. Louis City), Sargis Adamyan (1. FC Köln), Mijat Gacinovic (AEK Athen), Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum), David Otto (St. Pauli, alle bereits verliehen), Chris Richards (Bayern München, Leih-Ende), David Raum (RB Leipzig), Kasim Adams (FC Basel), Florian Grillitsch, Havard Nordtveit (beide vereinslos). jb

Breitenreiter gilt als sehr kommunikativ und empathisch. In seinen bisherigen Stationen ließ er zumeist schnelles, direktes Umschaltspiel praktizieren und legte höchsten Wert auf Professionalität. Letzteres könnte einer Hoffenheimer Mannschaft zugutekommen, der ihr Kapitän Oliver Baumann im Mai Defizite bei ebenjener Professionalität öffentlich bescheinigte.

Zu viele Gegentore

Eine weitere Großbaustelle der abgelaufenen Spielzeit bildete die Defensive. Der ligaweit viert-schlechteste Wert von 60 Gegentoren, davon unfassbare 13 in den letzten drei Begegnungen, brach den internationalen Ambitionen des Dorfclubs das Rückgrat. Entsprechend offensiv agierte Sportdirektor Alexander Rosen in der laufenden Transferperiode. Für die beiden Innenverteidiger Ozan Kabak und Stanley Nsoki blätterte man rund 19 Millionen Euro hin. Mit Eduardo Quaresma wurde ein weiterer Mann für die Zentrale ausgeliehen. Damit reagiert die TSG auch auf das anhaltende Verletzungspech von Kapitän Benjamin Hübner, der wieder einmal längere Zeit ausfallen wird.

Der üppige finanzielle Spielraum hat viel mit dem Abgang von Shootingstar David Raum zu tun. Der Wechsel des aufstrebenden Nationalspielers zu RB Leipzig spülte viel Geld in die Kassen, wird sportlich aber nicht unbemerkt bleiben. Dem Dänen Robert Skov wird der ersehnte Durchbruch zwar prinzipiell zugetraut, auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit fahndet Rosen aber mit Hochdruck nach einem weiteren Außenverteidiger.

Reichlich Potenzial

Im zentralen Mittelfeld und im Sturm besteht nach der Rückkehr von Eigengewächs Grischa Prömel ein breites wie tiefes Angebot aus gestandenen und talentierten Spie-lern. Der Kader bietet also reichlich Potenzial, das darauf wartet, von Breitenreiter ausgeschöpft zu wer-den.

Im DFB-Pokal in Rödinghausen (2:0 n.V.) knirschte es noch gehörig im blau-weißen Getriebe. Auf die ordentliche Leistung bei der Gladbacher Borussia zum Ligastart lässt sich trotz des Ergebnisses von 1:3 aber aufbauen. Der Optimismus ist nicht nur bei Mäzen Hopp zurückgekehrt. Dessen Wunsch, die Saison auf dem sechsten Rang zu beenden, findet Breitenreiter „okay“. Selbstbewusst fügt der Coach hinzu: „Am liebsten würde ich besser als Platz sechs abschneiden.“