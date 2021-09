Den „Richtigen“ zu finden ist nicht leicht

Jede Neuvermietung ist ein unbekanntes Terrain, dessen Risiken nicht unterschätzt werden sollten, wissen die Fachleute von Haus & Grund. Nicht ausreichend oder gar ungeklärte Fragen können sich als Stolperstein mit der Folge eines nicht mehr zu korrigierenden Fehlers herausstellen. Bei vielen Situationen lauerten sogar noch rechtliche Gefahren mit erheblichen finanziellen Konsequenzen, wenn man nicht richtig vorgeht.

Insbesondere für ältere Vermieter bedeute eine Neuvermietung in Zeiten des Internets oft eine Herausforderung. Schon die Wohnungsabnahme eines ausziehenden Mieters, eventuell vorhandene Schäden, der Umgang mit der Kaution und eine dann folgende Korrespondenz kann an den Nerven zehren.

Mit dem Inserat fängt es an

Das Einstellen eines Inserats auf einer Internetseite fällt ihnen bisweilen sehr schwer. Die dann oft einsetzende Flut der Bewerber mit dem Aussondern, das heißt das „Trennen der Spreu vom Weizen“ einschließlich einer insoweit rechtlich sicheren Formulierung, ist die nächste Herausforderung, der man sich stellen muss.

Da könne man nicht nur die Kräfte und den Überblick, sondern auch Konzentration und Aufmerksamkeit verlieren und sich am Ende vielleicht für einen Falschen entscheiden. Das stelle sich aber erst später heraus.

Hier bietet der Vermieter-Service von Haus & Grund eine professionelle Begleitung an – von der Suche nach dem oder der Richtigen bis hin zum rechtssicheren Wohnungsübergabeprotokoll. Eine Aufzählung und übersichtliche Darstellung dieses Leistungsangebots in neun Schritten sowie die positive Resonanz gibt es auf der Internetseite des Vermieter-Service. Diese ist auch in der digitalen Version des Immobilientags abrufbar.