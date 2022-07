Der Bösewicht heißt Gorr

Berlin. Zunächst etwas Statistik: „Thor: Love and Thunder“, die Fortsetzung von „Thor: Tag der Entscheidung“ aus dem Jahr 2017, ist die 29. Produktion innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU). Erneut schauen eine Vielzahl alter Bekannter kurz vorbei, in diesem Fall die von Star-Lord Chris Pratt angeführte „Guardian of the Galaxy“-Crew, die dem sehr irdischen, außerirdischen Heroen zur Hilfe eilt. Dieser, muskelbepackt und unverschämt grinsend von Chris Hemsworth verkörpert, ist auf der Suche nach innerem Frieden. Doch diesen Plan durchkreuzt ein galaktischer Killer namens Gorr (Christian Bale), der nach dem Tod seiner kleinen Tochter nur noch ein Ziel verfolgt: die Auslöschung aller Götter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Womit die Handlung nach dem Drehbuch von Waititi und Jennifer Kaytin Robinson („Someone Great“) weitestgehend erzählt ist. Der Rest ist Action, Tricktechnik, Tempo und Witz, gewohnt souverän und routiniert gehandhabt.

Als Gute-Nacht-Geschichte wird die Story des „Weltall-Wikingers Thor Odinson“ einer Gruppe von Kindern erzählt, die der glatzköpfige, gesichtstätowierte Schurke aus dem wiederaufgebauten Reich Asgard entführt hat. König Valkyrie (Tessa Thompson) hat die Hauptstadt geschäftstüchtig zur Touristenattraktion umfunktioniert. Kreuzfahrtschiffe liegen im Hafen, eine Laientruppe – darunter Matt Damon als Loki – stellt für die entzückten Besucher Superheldenabenteuer nach.

Mehr zum Thema Marvel-Verfilmung Superhelden-Komödie «Thor: Love And Thunder» Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Heimkino Actionspaß und Animationsfilme - was ist neu in den Streamingportalen? Mehr erfahren

Diese comichafte, verspielte Tonart hält der Filmemacher über gut zwei Stunden bei, setzt auf Spektakel, quietschbunte Bilder, eine Schwarzweiß-Sequenz und Ohrwürmer, darunter „Sweet Child O’ Mine“ von Guns N’ Roses. Titelkonform also: „Liebe und Donner“.