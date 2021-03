Der Brotkäfer im Deckengemälde

„Erzählen Sie doch einige kuriose Erlebnisse oder Ereignisse, da fällt Ihnen doch sicher einiges ein, so lange, wie Sie dabei sind.“ Das war die Bitte von Chefredakteur Jürgen Gruler an seinen dienstältesten Redakteur Andreas Lin. Gar nicht so einfach bei der langen Zeit. Herausgekommen ist dieses Sammelsurium von Episoden – überwiegend, aber nicht nur, positiver Natur.

AdUnit urban-intext1

Da geht es um Brände, Unfälle, Überfälle, Amokalarme und sogar Mord, um Bürgermeister, Handballer, Polizisten, Musiker, Wetterexperten und Regisseure, aber auch um Bedrohungen und Enttäuschungen. Die vielleicht beeindruckendste Begegnung ist untrennbar mit dem traurigsten Moment meines Berufslebens verbunden. Das war im Sommer 2010 anlässlich der großen Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Sportler und Stadtmitarbeiter Patrick Lengler.

Damals kam der „Graf“, Sänger der Gruppe „Unheilig“ („Geboren um zu leben“) extra einen Tag früher zu seinem Konzert im Schlossgarten angereist, besuchte Patrick im Krankenhaus und schrieb anschließend in der Hebel-Halle viereinhalb Stunden Autogramme. Ich war über die Zeitung ins erweiterte Helferteam gerückt, organisierte selbst bei zwei Benefizveranstaltungen an vorderster Front mit und vor allem berichtete ich ständig ausführlich über die Hilfsaktionen – auch über den Besuch des „Grafen“. So kam es, dass er und sein Manager mich tags darauf gemeinsam mit Patricks Familie und zwei Lesern zum Konzert in den Backstagebereich einlud. Und er nahm sich richtig viel Zeit vor und nach dem Konzert, dessen Schlussphase wir auf der Seitenbühne mitverfolgen durften.

Es waren sehr tiefgehende, ehrliche Gespräche mit dem Sänger, mit dem ich noch einige Meter durch die Stadt spazierte. Dass Patrick Lengler trotz eines gefundenen Stammzellenspenders fünf Monate später starb und ich die Nachricht darüber schreiben musste, war hart: „Patrick hat den Kampf verloren“ war die schwerste Überschrift meines Berufslebens.

AdUnit urban-intext2

Die Flugzeuge im Turm

Auch einen sehr traurigen Hintergrund hat die nächste Geschichte, die ewig im Gedächtnis haften bleibt: Am 11. September 2001 hatte ich mich wieder einmal zu einem Interview mit dem bekannten Sänger Sydney Youngblood („If only I could“) verabredet, der damals in Schwetzingen wohnte. Zusammen mit seinem Schlagzeuger, dem Oftersheimer Mike Hahn, saßen Sydney und ich in seiner Küche und wollten gerade anfangen, als Hahn einen Anruf erhielt, der ihn offensichtlich schockte. „Syd, schalt mol de Fernseher oo“, rief er, was Youngblood auch tat. Er ging in sein benachbartes Studio, knipste das Gerät an und wir sahen, wie das zweite Flugzeug in den Turm raste. Hahn dachte, dass der Sänger noch einen Actionfilm vom Abend laufen hätte und sagte: „Mach mol des Video aus und schalt uff CNN um.“ Darauf stammelte Sydney nur: „Das ist CNN, das ist live, oh mein Gott.“ Das Interview holten wir Monate später nach.

Zur Abwechslung kommt jetzt eine schöne Episode, von der ich gar nicht mehr das genaue Datum weiß: Jedenfalls rief ein besorgter Anwohner aus der Schubertstraße gegen Abend in der Redaktion an, dass auf dem Aldi-Parkplatz ein offensichtlich orientierungsloser Schwan säße und ob wir nicht helfen könnten. Nach kurzer Überlegung alarmierte ich einen Redaktionskollegen, der mit einem Kombi des Verlags und einer Decke anrückte. Mit vereinten Kräften packten wir das Tier in den Kofferraum, mit der Absicht es zum Schlossgarten zu bringen. Da ich wusste, dass Willi Klemm, langjähriger Mitarbeiter der Schlossverwaltung, direkt am Park wohnte, bat ich um Hilfe. Er schloss uns das Tor in der Zähringerstraße auf und zum ersten und bisher einzigen Mal fuhr ich mit einem Auto durch den Schlossgarten. Am Moscheeweiher (wo er immer war) setzten wir den Schwan, der erst gar nicht aussteigen wollte, dann wohlbehalten aus.

AdUnit urban-intext3

Brisante Informationen

Auch mit dem Schloss hat diese Geschichte zu tun: Im Jahr 2000 steckte mir ein Mitarbeiter der Schlossverwaltung, dass das Deckengemälde im Rokokotheater von einem Schädling namens Brotkäfer befallen sei. Das war eine brisante Information, denn das von Vocke 1957 geschaffene Werk war monumental und vielen Menschen bekannt. Bereits 1937 hatte es dort ein Gemälde gegeben, in das aber ein dem Naziregime nahestehender Künstler ein Hakenkreuz eingebaut hatte.

AdUnit urban-intext4

Als ich die Geschichte für die Zeitung veröffentlichen wollte, bekam ich einen Anruf: Ich solle das doch bitte nicht machen, weil der oberste Chef toben würde, darüber dass mir der Mitarbeiter das verraten hatte und sogar sein Job auf dem Spiel stehen würde. Das wollte ich natürlich nicht. Das Ende vom Lied: Es gab einen offiziellen Pressetermin bei dem alle Medien informiert wurden – und das auch noch vormittags, sodass alle Fernseh- und Radiosender die Nachricht veröffentlichten und wir am nächsten Tag – online gab es ja noch nicht – hinten nachkamen wie die berühmte „alte Fasnacht“. Hätte ich doch nur die Exklusivinfo verwendet, das ist mir eine Lehre gewesen. Dem Mitarbeiter wäre ja sowieso im Leben nichts passiert.

Apropos exklusiv: An einem Donnerstag im Mai 2008 erhielten wir einen Tipp, dass der damalige Oberbürgermeister Bernd Junker abends in nichtöffentlicher Sitzung seinen Rücktritt verkünden würde. Nähere Infos gab es nicht, aber die Quelle war zuverlässig. Keiner äußerte sich. Was tun? Also schrieb ich eine Meldung mit der Überschrift „Sensation: OB Junker tritt zurück“, druckte die vorbereitete Seite aus und setzte mich abends in ein Lokal in der Fußgängerzone, wohlwissend, dass einige Stadträte und Amtsleiter nach der Sitzung meist auf ihrem Rückweg dort vorbeikommen würden.

So geschah es. Sie sahen mich, setzten sich zu mir und wir plauderten über Gott und die Welt. Dann drehte ich die Zeitungsseite unauffällig um und aus meinem Nebenmann – leider verstorben – platzte es heraus: „Das ist doch geheim! Woher wisst er dess denn schunn widda?“ Danke, das war die Freigabe für die Nachricht für den nächtlichen Druck.

Einige Jahre vorher ereignete sich ein grausames Verbrechen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Die erste Polizeimeldung verkündete aber nur ein „Tötungsdelikt im Raum Schwetzingen“. Mehr wurde nicht bekanntgegeben. Was tun? Also rief ich einen – längst im Ruhestand befindlichen – Polizeibeamten an, um Details zu erfahren. Aber er durfte nichts preisgeben, Äußerungen hätten ihm vielleicht sogar eine Abmahnung eingebracht. So schlug ich ihm vor, dass ich ihm Fragen stelle und er „Mmmh“ oder „Ää“ brummt – also ja oder nein, damit niemand etwas mitkriegt. Und so arbeitete ich mich von der Region Schwetzingen („Ää“) allmählich nach Süden („Mmmh“) vor und kam auf eine Kleingartenanlage in Hockenheim, in der ein 19-Jähriger seine Freundin erstochen und zerstückelt hatte. So waren die Hockenheimer Kollegen deutlich schneller vor Ort als andere Medien.

Der dreifache Überfall

Bleiben wir beim Thema Kriminalität: 2004 und Anfang 2005 wurde die Volksbank-Filiale im Hirschacker dreimal überfallen – und ich war jedes Mal relativ schnell vor Ort, zum Teil sogar zeitgleich mit der Polizei. Erfahrung, Bauchgefühl, Intuition, warum auch immer. In Verdacht bin ich glücklicherweise nie geraten. Zwischenzeitlich hatte ich durch Gespräche mit Anwohnern sogar vermutet, dass der Räuber in der Nachbarschaft Unterschlupf gefunden hatte, irgendwo im Keller. Geschnappt wurde er – so meine ich mich zu erinnern – bis heute nicht.

Bei einem anderen der spektakulärsten Erlebnisse meiner Berufslaufbahn gab es weder Andeutungen, noch Intuition oder Ahnung. Es geht um Jörg Kachelmann und seinen Schwetzinger Fall. Ich hatte nie auch nur eine Andeutung gehört, dass der „Wetterfrosch“ jemals in der Spargelstadt zu Gast gewesen sein soll. Bis zu diesem Montag Ende März 2010. Um 11.46 Uhr ging eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim ein, dass ein 51-jähriger Journalist und Moderator wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhaftet worden sei. Augenblicke später stand die halbe Redaktion bei mir im Büro und wollte wissen, wer das sein könnte, weil ich in der Region mit am besten vernetzt bin. Die Recherchen begannen – und nach einer guten Stunde war klar, es ist der bekannte Fernsehmoderator.

Nur: Was hatte das mit Schwetzingen zu tun? Innerhalb weniger Stunden wurde die Stadt zu einem medialen Hotspot, unsere Redaktion wurde von nationalen und internationalen Medien belagert. Doch Ahnung hatten wir wenig. Erst am nächsten Vormittag, als mich ein Bekannter ins Vertrauen zog und von einer Begegnung einer Verwandten mit Kachelmann und dessen Schwetzinger Liaison erzählte. Die ich im Übrigen kannte, deren Namen ich aber bis heute niemandem gegenüber in den Mund genommen habe. Aber mein Insiderwissen trug ich zur Zeitungsberichterstattung bei – und so fand ich mich schließlich auch in Kachelmanns eher wenig erfolgreichem Buch „Recht und Gerechtigkeit – ein Märchen aus der Provinz“ wieder. Und mit einer erfolgreichen Klage dagegen wegen unhaltbarer Äußerungen darin.

Aufwühlend war ein Einsatz 2014 an der Schimper-Realschule in Schwetzingen. Ich war gerade bei einer Mitarbeiterehrung im Rathaus, als der selbst zur Auszeichnung anstehende Feuerwehrkommandant Walter Leschinski einen Alarm bekam und hinausrannte. Wenig später auch der damalige Bürgermeister Dirk Elkemann. Gleichzeitig war ein Hubschrauber zu hören. Schnell war der Grund klar: Amokalarm an der Realschule. Wenige Minuten später war ich vor Ort und durfte zusammen mit einer Kollegin in den abgesperrten Bereich, um das Geschehen zu beobachten.

Ein Mann mit Schwert oder Waffe

Lange war davon auszugehen, dass wirklich ein bewaffneter Mann der Auslöser für den Großeinsatz war, der sich bis in die Stadt hineinzog. Unsere Zeitung war über Facebook die erste und ausführlichste Quelle für alle besorgten Eltern sowie die anderen Schulen und Kindergärten, die sich vorsichtshalber alle stundenlang eingeschlossen hatten. Um näher heranzukommen, schlich ich mich dank meiner Ortskenntnis unbeobachtet von hinten ans Gebäude ran und stand plötzlich am Zaun mit freier Sicht aufs wenige Meter entfernte Schulhaus. Zu sehen war nichts. Aber schnell wurde mir klar, dass ich – sollte es einen bewaffneten Eindringling geben – eine gute Zielscheibe für ihn wäre. Ich machte mich aus dem Staub. Am Ende – nach über drei Stunden – stand die riesengroße Erleichterung und auch die Freude darüber, einen Bericht schreiben zu müssen, dass eigentlich nichts passiert war. Im Nachhinein vielleicht einer der schönsten Artikel in über 30 Berufsjahren.

Viel amüsanter waren unzählige Veranstaltungen in den Zirkelsälen des Schlosses: So zum Beispiel bei den rauschenden Abschlusspartys der Motorsportserie DTM, wenn die Rennfahrer es so richtig krachen ließen. Oder die Premierenpartys bei den Festspielen, zu denen die Presse eigentlich nicht eingeladen war. Ich ließ mich dann halt über die Küche einschmuggeln. Heute noch lachen, muss ich über einen Empfang des Süddeutschen Rundfunks mit lauter wichtigen Leuten. Nach der Begrüßung durch den Intendant Hermann Fünfgeld öffnete das Personal des Schlossrestaurants die Türen zum Nachbarsaal, in dem nicht nur das opulente Büffet stand, sondern auch ein Fotograf, der mit den Fingern davon naschte. Das erinnert mich an einen Kollegen, der sich bei einem Spargelessen für Minister Gerhard Stoltenberg mangels Zeit eine Portion des Gemüses einpacken ließ – und eine Spur von Sauce Hollandaise durchs ganze Restaurant zog.

Gerne auch als Hallenwart

Lustig war eine Begegnung mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft 2015 in der Nordstadthalle. Ich hatte einen Tipp bekommen, dass sie dort vor einem Länderspiel in Mannheim trainieren würden, war rechtzeitig vor Ort und der einzige zu diesem Zeitpunkt. Die Halle war dunkel, die Trennwände heruntergelassen, weil der Hausmeister nicht Bescheid wusste. Als die Delegation ankam, begrüßten sie mich und baten, doch das Licht einzuschalten und die Wände hochzufahren – sie hielten mich für den Hallenwart. Ich ließ sie in dem Glauben, fand den Schalter für die Trennwände und informierte den richtigen Hausmeister.

Nicht oft kam es zu unschönen Erfahrungen. Eine davon ist harmlos: Bei der Rückfahrt von einem Handballspiel in Wilhelmshafen kippte mir ein Spielertrainer im Schlaf ein Bier über den Kopf, weil er meine zum Teil kritische Berichterstattung während der Saison nicht gut fand. Und zweimal kam es zu Bedrohungen, zum Glück nur am Telefon.

Andreas Lin ist ein Schwetzinger Urgestein, der schon am Kiosk seiner Eltern mit der Zeitung in Kontakt kam, hier volontierte und seither als Redakteur und stellvertretender Redaktionsleiter vor allem Schwetzingen und den Lokalsport betreut. E-Mail: andreas.lin@schwetzinger-zeitung.de