Der Glauben ist stets geblieben

Wiesloch. 60 Jahre ist es her, dass 37 Männer des Erzbistums Freiburg zu Priestern geweiht worden sind. Einer davon war Berthold Enz, ein junger Mann aus Radolfzell. „Wir waren richtig beflügelt und motiviert; von der Weihe und weil das II. Vatikanische Konzil bevorstand. Das waren tolle Aussichten: in der Kirche bewegt sich was und wir sind dabei“, schaut der Jubilar zurück.

In seiner Festpredigt zum diamantenen Weihejubiläum am Pfingstsonntag erzählt er weiter: „Wir haben den Gottesdienst erstmals in deutscher Sprache gefeiert, dem Volk zugewandt.“ Das war ein Aufbruch!

Nach einigen Jahren am Bodensee und in Lahr kam Enz nach Wiesloch. Und ist geblieben: 47 Jahre lang im aktiven Dienst. „Ich bin eine Ausnahme“, erklärt er schmunzelnd der Gemeinde in der Laurentius-Kirche Wiesloch. Normalerweise wechseln Seelsorger nach einigen Jahren die Stelle. Aber Enz war Jugendseelsorger, leitender Pfarrer und fast 23 Jahre lang Dekan. In dieser Zeit hat er viel Segensreiches bewirkt. Noch heute ist er als Seelsorger für die pensionierten Priester und als Altenseelsorger im Dekanat tätig.

„Habe auch meine Zweifel“

Und was ist mit der Begeisterung des Anfangs? Enttäuschungen habe es immer gegeben, gibt Enz offen zu. Zum Beispiel über jenen Aufbruch der Kirche, den die Jungpriester so erhofft hatten. Aber Enz habe viele tolle Menschen getroffen. Und noch eines ist geblieben: „Nach 60 Jahren bin ich mit meinem Glauben noch wie am Anfang“, sagt er. „Tastend und suchend. Ich habe meine Fragen und Zweifel, aber die gehören dazu.“ Deshalb habe er sich auch Worte des Heiligen Augustinus für sein Jubiläum ausgewählt, des Patrons der Wieslocher Seelsorgeeinheit: ‚Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es ruht in dir.‘ „Solange wir fragen, nachbohren und unruhig bleiben, lebt unser Glaube, solange weht der Heilige Geist.“

Als Geschenk zum Weihetag übergab der Wiesloch-Dielheimer Pfarrer Bernhard Pawelzik dem Jubilar einen Stein der Laurentius-Kirche: Enz sei ein lebendiger Stein der Gemeinde, der nicht wegzudenken sei. Diese Wertschätzung spiegelte sich auch im Gottesdienst und beim anschließenden Empfang wider: Zahlreiche Gäste aus beiden christlichen Kirchen und aus der Politik waren gekommen, viele Ministranten waren da und der Chor Nova Cantica setzte mit der Festmesse von Schubert einen besonderen musikalischen Akzent. mch