„Die Bergretter“ am Fantag live erleben

Schladming. Glückliche Rettungen in letzter Sekunde, große Emotionen und viel Action vor der traumhaften Bergkulisse rund um den steirischen Ort Ramsau am Dachstein: Das ist das Erfolgsrezept der TV-Serie „Die Bergretter“, die bis zu sechs Millionen Zuschauer in dem ausstrahlenden Sender ZDF sehen (derzeit Wiederholung der Staffel 9, samstags, 19.25 Uhr). Momentan laufen die Dreharbeiten zur 14. Staffel.

Vornehmlich spielt die Serie in der Schladminger Bergwelt in Österreich. Dort gibt es auch den „1. Bergretter Fantag“ am Freitag, 10. Juni. Teilnehmenende erhalten einen Einblick in die Welt der „echten“ Bergrettung Ramsau am Dachstein und sind bei einer spektakulären Schau-Tau-Bergung der Flug- und Bergrettung des ÖAMTC dabei. Als Höhepunkt des Tages treffen die Fans auf die Schauspieler der Serie. Karten kosten 49,90 (Erwachsene) und 35 Euro (Kinder sechs bis zwölf Jahre).

„Die Bergretter“ sind am Dachstein im Einsatz: Ferdinand Seebacher (v. l.), Robert Lohr, Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Michael Pascher. © Huber

Im September wandern die Hauptdarsteller rund um Sebastian Ströbel zum zehnten Mal mit bei der „Original Bergretter-Fanwanderung“ (bereits ausgebucht).

Infos und Tickets: www.schladming-dachstein.at/bergretter. kaba