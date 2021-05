Die Bibel für Selbstversorger

Nachhaltigkeit und Selbstversorgung – diese zwei Schlagworte passen zur heutigen Lebenseinstellung vieler Menschen. Und ein weiteres Wort: Permakultur. Darunter versteht man ein ursprünglich nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau. Es basiert darauf, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur genau zu beobachten und nachzuahmen. Das schließt umweltbelastende Technologien zugunsten von biologischen Methoden aus – zum Schutz von Mensch und Natur.

Die Idee wurde bereits in den 1970er Jahren entwickelt und erlebt immer wieder Renaissancen – so auch jetzt. Der US-Amerikaner Toby Hemenway (1952 – 2016) ist einer der bekanntesten Pioniere. Er hat sozusagen eine Permakultur-Bibel verfasst: „Gaias Garten“. Und die gibt es jetzt in deutscher Sprache.

© Unimedica

Das Buch erklärt nicht nur den Ansatz der Permakultur, sondern verdeutlicht umfassend und verständlich die Ideen hinter der Anlage eines ökologischen Gartens. Auf die Grundlagen folgen praxisbezogene Informationen zum Gartendesign von der Kräuterspirale über ein Hochbeet bis zum Waldgarten. Der Autor erklärt, wie man mit der richtigen Pflanzen-Polykultur eine umfangreiche Ernte erzielen kann – etwa indem man hitzescheuen Salat unter einem Blumenkohl-Dach versteckt.

Fruchtbaren Boden gefällig? Dann helfen die Erklärungen rund um Mulch, Kompost und Humus. Auch das Thema Wasserspeicherung und Selbstversorgung mit Regenwasser kommen nicht zu kurz. Selbst der Gartenteich-Bau findet einen Platz in der Lektüre. Ebenso werden verschiedene Pflanzen und deren Fähigkeiten erklärt. Oder wussten Sie, dass Holunder als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden kann?

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen lassen die Lust am Gärtnern wachsen und ein Extrakapitel beschäftigt sich sogar mit der Permakultur für Stadtbewohner. Top!