Die erste Loipe ist gespurt

Die Wintersport-Arena Sauerland gilt als das größte Schneevergnügen nördlich der Alpen. Sie ist ein Zusammenschluss der deutschen Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Mit 130 Liftanlagen und 300 Hektar Pistenfläche sowie rund 500 Kilometer Qualitätsloipennetz in den Höhenlagen kommen hier Wintersportfans von Dezember bis März auf ihre Kosten. Nach einem erstem erfolgreichen „Testbetrieb“ laufen nun schon die ersten 15 Lifte und auch Loipenkilometer sind gespurt. Die Betreiber hoffen auf ein größeres Angebot für ihre Gäste in den Weihnachtsferien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht. Alle Besucher werden kontrolliert. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereithalten. Kopien können nicht akzeptiert werden. In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Kontakt: Wintersport-Arena Sauerland, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg, Telefon 02981/82 06 33, info@wintersport-arena.de, www.wintersport-arena.de