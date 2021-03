Die ganz speziellen Wünsche

Seit mehr als fünf Jahrzehnten schreibt Franz Anton Bankuti für die Hockenheimer Tageszeitung – oder genauer gesagt für die Hockenheimer Leserinnen und Leser. Er hat dabei viel erlebt und lässt uns hier zum Jubiläum ein wenig hinter die Kulissen blicken.

AdUnit urban-intext1

Wenn die Hockenheimer Tageszeitung ein Grund ist, morgens aufzustehen, dann ist schon viel über ihren Stellenwert gesagt. Gleich sind wir mitten drin im Traumland Alltag. Denn Zeitung ist Lesen. Und Lesen ist Erleben. Und Erleben ist Dabeisein. Und zwar in der subtilen Nuance des Dabeiseins ohne dort zu sein. Für die Hockenheimerinnen und Hockenheimer ist „ihre“ Zeitung schon immer der Garant dafür.

Nach über fünf Jahrzehnten journalistischer Aktivität für diese Zeitung, die ich als Autor dieses Beitrages habe, lernt man die Menschen und die Zeitung sowie das Verhältnis der beiden zueinander kennen. Hockenheim ist eine Zeitungsstadt, genauer, eine Zeitungsleserinnen- und Zeitungsleser-Stadt. „Was bei uns in Hoggene so läuft, des steht in unserer Zeitung“, das ist zunächst einmal der Grundtenor. Und Sonstiges? „Des war gar net in de Zeitung, wann soll denn des gwest sei . . . ?“ Diese Gedanken geben – etwas vereinfacht, aber zutreffend – den Stellenwert der Tageszeitung in Hockenheim wider.

Zwei individuelle Zeitungen

Die relativ hohe Zahl an Abonnenten in Bezug auf die Einwohnerzahl ist ein äußeres Zeichen dafür. Wahrscheinlich hat es auch historische Gründe. Als Hockenheim noch vor der Stadterhebung immer mehr an Bedeutung gewann, entstanden hier auch zwei Zeitungen, individuelle Zeitungen in Hockenheim und für Hockenheim, keine Ableger von „großen Nachbarn“. Warum gleich zwei hintereinander? Zwei Konfessionen, zwei Zeitungen. Zuerst die evangelische Seite mit der Familie Menger, dann die katholische Seite mit der Familie Weinmann. Kein großer anonymer Verlag war da, sondern engagierte Menschen präsentierten den Hockenheimerinnen und Hockenheimern ein jeweils ganz eigenes Blatt. Sicherlich hob es das Selbstwertgefühl der Menschen in Hockenheim, eine Verbindung zur Zeitung, die sich über Generationen fortsetzte.

AdUnit urban-intext2

Eine Zeitung wie unsere Hockenheimer Tageszeitung war und ist im regionalen und lokalen Bereich der bestmögliche Ersatz für den verloren gegangenen Marktplatz oder den Plausch am Brunnen. Somit wird unsere Zeitung zu einem Sekundenzeiger der Geschichte. Dies war und ist, daran hat sich grundsätzlich wenig geändert, eine stete Herausforderung für die Redaktion und für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier stehen die Zeitungsverantwortlichen mitten im Geschehen, hier spüren sie ihre Aufgabe und ihre Verantwortung. In einer regionalen und lokalen Redaktion tätig zu sein, das ist die engste Beziehung, die man sich zwischen Lesenden und Schreibenden überhaupt vorstellen kann. Schließlich ist auch der Leser nah dran am Geschehen, verspürt seine Verbindung und Nähe zur Zeitung.

Das mag sicherlich auch ein Verdienst der Persönlichkeiten von Erwin Menger und Oswald Weinmann gewesen sein. Als junger Schreiberling passierte es einem schon oftmals, dass gestandene Persönlichkeiten bei Gesprächen zu aktuellen Themen anfangs klarstellten: „Isch kenn de Weinmann Oss persähnlich“, was in etwa einen Aussagewert hatte, als würde jemand klarmachen: Von dieser Firma habe ich ein großes Aktienpaket. Als Antwort war dann am besten ein anerkennender Blick mit gleichzeitiger optischer Verdeutlichung der eigenen Schreibkompetenz. Wenn dies gelang, hatte man künftig den Gesprächspartner als sicheren fairen Auskunftgeber und Informationslieferanten, mehr noch, er erzählte es auch sicher weiter. „Mit dem junge Kerl kann ma redde . . .“ Na also!

AdUnit urban-intext3

Treffpunkt Redaktion

Die Redaktion der Außenstelle Hockenheim war stets ein wichtiger Treffpunkt für viele freie Mitarbeiter und Vereinspresseleute. Die jeweiligen Redakteurinnen und Redakteure hatten sich auch zumeist bald an die verschiedenen Temperamente der Mitarbeiter und Textzulieferer gewöhnt. Und ebenso natürlich umgekehrt. Dabei teilten die verantwortlichen Redakteure auch spezielle Wünsche mit, wenn sie einen anderen Stil des Schreibens bevorzugt hätten. Ich erinnere mich an den Redakteur Helmut Henning Schimpfermann, der mir immer wieder sagte: „Nu, Fronz, schreib’ doch nich immer so adventlich.“

AdUnit urban-intext4

Die Redaktion der Hockenheimer Tageszeitung in der Karlsruher Straße, das war stets ein Universum für sich. Der Hockenheimer Leser „verlor“ wohl selten einen Gedanken an das „Mutterhaus“ der Zeitung in Schwetzingen. Vielleicht lag es daran, dass das Verhältnis der beiden Städte stets, sagen wir mal sachlich, eher kühl war. Die Leser schauten auf „ihre Hockenheimer Zeitung“ und damit gut.

Die Redaktionsleute mussten sich da schon relativ eng nach der „Chefredaktion“ beziehungsweise dem Chef vom Dienst richten, das bekamen aber die Mitglieder der Redaktion in Hockenheim meist souverän hin. Am Vormittag war in Hockenheim stets Eile angesagt, denn vor eins mussten die Texte damals in den 1980er Jahren in Schwetzingen abgeliefert werden, wo sie zunächst von Fritz Nassner kritisch beäugt und dann an die Damen des Schreibteams weitergereicht wurden.

Zugegeben, nicht immer war nachzuvollziehen, warum manche Veröffentlichungen auf der Schwetzinger Seite möglich waren, auf der Hockenheimer Seite aber nicht. Unvergessen die Antwort, die mir auf diese Frage hin Fritz Nassner mit weltmännischer Gelassenheit einmal gab: „Bankuti, das verstehst Du nicht!“ Und damit hatte er Recht.

Da wurde auch geschimpft

Aber das war ja in Schwetzingen – und in Hockenheim war man mit der Ausgabe stets im Großen und Ganzen zufrieden. Moment, das heißt nicht, dass man alles gut fand. Man schimpfte, man ärgerte sich und die härteste Form der Drohung war: „Wenn des so weitergeht, also gell, dann bestell’ ich die Zeitung ab.“ Das kam aber so gut wie nie vor. Hauptgrund: Dann hätte man ja nix mehr gehabt, über das man alltäglich hätte schimpfen können.

Damit schließt sich der Kreis wieder – insofern, dass die Hockenheimer Tageszeitung eben fest zum Traumland Alltag gehört. Unterschätzen wir ja nicht die Bedeutung des Alltags, mit ihm verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Schon Anton Tschechow hatte erkannt: „Eine Krise kann jeder Idiot haben, was uns zu schaffen macht, ist der Alltag.“ Und gerade deshalb ist es wichtig, eine zuverlässige und informative Alltagsbegleitung zu haben: unsere Hockenheimer Tageszeitung.