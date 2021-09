Die Immobilie steht immer mehr im Fokus

Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim lädt Hauseigentümer und Vermieter herzlich zu seinem Immobilientag am 25. Schwetzingen ein, der sowohl als Präsenzveranstaltung als auch digital angeboten wird. Den Eigentümern ist sicher nicht entgangen: Die Immobilie ist in den letzten Monaten mehr und mehr in den Focus von Gesellschaft und Politik geraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob es die Grundsteuerreform ist, die bei manchen zu einer Mehrbelastung führen wird, die Verlängerung, Ausweitung und Verschärfung der Mietpreisbremse als Placebo für eine verfehlte Wohnungspolitik in der Vergangenheit oder die CO2 Bepreisung für Heizung und Warmwasser: Die Politik orientiert sich – leider nicht nur in Wahlkampfzeiten – in erster Linie an den Interessen der Mieter, nicht aber an denen der Eigentümer und Vermieter.

© Picture for You

Im Gegenteil: Diesen drohen immer weitere Belastungen, die kaum noch zu überblicken sind. Und vor allem – es werden mutmaßlich nicht die letzten sein, denn irgendwann muss der in der Vergangenheit aufgehäufte gigantische Schuldenberg auch wieder abgetragen werden müssen.

Aber seien Sie versichert: Wir bei Haus & Grund werden auch und gerade nach der Bundestagswahl darauf achten, dass die Interessen der privaten Immobilieneigentümer, die rund zwei Drittel aller Mietwohnungen am Markt anbieten, weiterhin gewahrt bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie Sie vielleicht wissen, ist Haus & Grund mit rund 900 000 Mitgliedern die mit Abstand größte Interessenvereinigung privater Immobilieneigentümer in Deutschland.

Besuchen Sie uns aus einem weiteren Grund: Wie in den vergangenen Jahren haben Sie die im Kalenderjahr einmalige Gelegenheit eines „freien Eintritts“ zu Ihrem Haus & Grund Verein, das heißt, Sie zahlen weder die Aufnahme- noch die Jahresgebühr und können alle Leistungen sofort in Anspruch nehmen! Bild: Berger