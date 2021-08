Die Kinder vom Landratsamt

Heidelberg. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg startete wieder sein Ferienprogramm – und das übrigens zum 13. Mal. Damit bei den Kindern der Mitarbeitenden keine Langweile aufkommt, wenn Mama und Papa arbeiten müssen, haben die beiden Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, Susanne Vierling und Raihaneh Karimian Jazi, in Zusammenarbeit mit „päd-aktiv“ wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr war die Begrüßung: Landrat Stefan Dallinger stattete den Kindern zum Auftakt einen Besuch ab. „Ich bin äußert glücklich und auch stolz, dass wir dieses Jahr bereits zum 13. Mal den Mitarbeitenden des Landratsamtes die zweiwöchige Kinderbetreuung anbieten können“, freut er sich. Auf insgesamt 14 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wartet ein umfangreiches Programm. Neben Spiel und Spaß ist auch ein Besuch zur Falknerei in Heidelberg, sowie ein Ausflugstag in den Wald mit dem Kreisforstamt geplant.

Die Betreuung wird erneut vom Verein „päd-aktiv“ unter der Leitung von Frauke Denzler und Sophia Bächle übernommen. Darüber hinaus hilft eine Auszubildende des Landratsamtes, Finka Babic, bei der Betreuung der Kinder mit.

Die Ferienbetreuung ist ein Baustein zahlreicher Aktivitäten, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten sollen. Für seine familienorientierte Personalpolitik wurde das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im Jahr 2019 bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat „audit beruf und familie“ ausgezeichnet. Neben der Kinderferienbetreuung profitieren die Beschäftigten unter anderem von Eltern-Kind-Zimmern, verschiedenen Teilzeitmodellen, flexibler Arbeitszeit, Tele- und Heimarbeitsplätzen sowie Angeboten zur Gesundheitsförderung. zg

