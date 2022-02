Die Religion hat Zukunft – wenn sie lernfähig bleibt

Speyer/Kaiserslautern. Die Katholische Hochschulgemeinde an der Technischen Universität Kaiserslautern ist Treffpunkt für Studierende, Lehrende und Mitarbeiter der Hochschule. Zu den Angeboten zählen neben Gottesdiensten, Exkursionen und geselligen Treffen auch Vortragsreihen. Im gerade zu Ende gegangenen Semester hat der katholische Hochschulseelsorger Dr. Stefan Seckinger über die Ursprünge, die psychologische Komponente und die Zukunft der Religionen referiert.

Warum haben Sie gerade diese Themen ausgewählt?

Stefan Seckinger: Weil die Krise der Kirche für mich eine Frage der religiösen Weltsicht ist. Das wird auf dem Universitätscampus schnell klar. Ich kann mit Studierenden über kirchenkritische Themen sprechen und viele würden den gängigen Änderungsvorschlägen zustimmen – aber attraktiv wird für sie der Glaube dadurch noch lange nicht! Die entscheidende Frage ist, was hat eine Religion zu bieten, was es nicht an anderer Stelle hinlänglich gibt? Da fällt mir die Sinn- und Wertefrage ein, aber auch die nach Vergebung und dem begrenzten Leben mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Religiöse Menschen glauben an ihre Erlösung als ein Geschenk von Gott, sie brauchen diese nicht auf Kosten anderer zu erzwingen. Sich zurückzunehmen, auf die eigene Seele zu achten, ist gerade in Zeiten der Ökonomisierung des Lebens auf Kosten der Solidarität und Umwelt, der Orientierung an Leistung auf Kosten der eigenen Gesundheit und Familie ein Standpunkt, der vom religiösen Glauben inspiriert, ja geradezu eingefordert wird.

Welche Rolle spielt Religion im Hochschulleben?

Seckinger: Wir können als Katholische Hochschulgemeinde nur Fuß fassen, wenn wir die Logik der Hochschulen bedienen, die keine bestimmte Glaubensgemeinschaft bevorzugen können. Gerade weil wir in Kaiserslautern mit allen religiösen Hochschulgruppen zusammenarbeiten, haben wir ein gutes Standing. Von meiner protestantischen Kollegin habe ich gelernt, dass Ökumene nicht nur eine Angelegenheit zwischen Konfessionen oder Religionen ist, sondern den Dialog mit allen meint. Je mehr wir interkonfessionell arbeiten, je stärker wir interreligiös auftreten, desto besser ist unsere Position gegenüber jenen, die mit Religion nichts anzufangen wissen – und deren Zahl nimmt hierzulande dramatisch zu.

Wie sieht Ihr Fazit aus – haben Religionen eine Zukunft?

Seckinger: Ich persönlich bin da sehr entspannt. Die weltweiten Statistiken geben keinen Grund zur Resignation. Es gibt eine Tendenz, dass besonders der Islam weiter stark wachsen wird, aber auch das Christentum wächst und wird wohl bis 2050 in etwa seinen prozentualen Anteil an der Weltbevölkerung halten. Kleinere Religionen werden es in Zukunft schwerer haben. Ich glaube außerdem, dass die Religionsökumene der Konfessionsökumene Beine machen wird. Deswegen ist es gerade bei uns in Deutschland wichtig, die ökumenischen (interreligiösen wie interkonfessionellen) Möglichkeiten voll auszuschöpfen und sich nicht auf das zu konzentrieren, was noch nicht geht.

In meiner Wahrnehmung fokussieren wir in Deutschland zu sehr den Abwärtstrend. In unserer Hochschulgemeinde Kaiserslautern kommen zu den Treffen manchmal an die zehn Nationen zusammen – Studierende aus Indonesien, Ruanda, Indien, Kamerun, USA, Polen oder Frankreich. Da haben wir es als katholische Weltkirche gewiss einfacher als die Evangelische Studierendengemeinde, in der dafür aber viele Nichtchristen leichter Zugang finden. Beides ist für einen interkulturellen und interreligiösen Austausch wichtig. Besonders wertvoll finde ich bei den zahlreichen Gesprächen relativierende Sichtweisen zur Wahrnehmung der kirchlichen Situation in unserem Land. Andernorts ist Kirche im Aufschwung und bei dem relativ hohen Anteil Studierender aus dem Ausland erfahre ich gelebte, kompakte Weltkirche, die sich vital und zukunftsfähig zeigt.

Welchen Themenschwerpunkt haben Sie für das nächste Semester geplant?

Seckinger: Die Studenten haben abgestimmt und sich für „Gesund an Leib und Seele“ entschieden. Es geht also um mentale, seelische und körperliche Gesundheit, um eine gesunde Work-Life-Balance. Offensichtlich gibt es in diesem Bereich zurzeit den größten Bedarf. Dabei freue ich mich natürlich auch, dass wir hier als Gesprächspartner gesucht sind und angefragt werden. Schwerpunkte werden verschiedene Themenabende sein, zu denen wir kompetente Gäste einladen. Auch Themen wie „Tiere als Partnerersatz“, „Musik und Alzheimer-Erkrankung“, Quantenphysik und ein Kunstprojekt zum Thema Nachhaltigkeit werden wir anbieten.

Wie ist die Resonanz auf das Angebot der Hochschulgemeinde?

Seckinger: In Zeiten der Pandemie etwas schwieriger als sonst, da wir vor allem von der Präsenz leben. Da durften wir uns in letzter Zeit kreativ weiterentwickeln. Instagram und Chatgruppen sowie diverse Online-Angebote werden gut angenommen, aber die Eucharistie bleibt wichtig. is