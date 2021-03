„An der Schwetzinger Zeitung schätze ich die tiefgehende Recherche zu den verschiedensten Themen und die stets freundliche und angenehme Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam“, lobt die Eppelheimer Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

Die Zusammenarbeit anlässlich der Sonderbeilage zum 1250. Jubiläum Eppelheims sei ein „sehr positives Erlebnis“ gewesen: „Auch der Moment als wir eine Printausgabe in unsere Zeitkapsel zum Jubiläum gelegt haben, wird mir in Erinnerung bleiben. Ich hoffe, das Papier wird die 50 Jahre in der Kapsel gut überstehen.“

Die Rathauschefin würde sich als „Hybridleserin“ bezeichnen, „gerne nehme ich eine Printausgabe zur Hand, aber leider fehlt mir häufig die Zeit, dies richtig zu genießen, da weiche ich dann oft auch auf die Online-Ausgabe zum schnellen Lesen aus, gerade wenn ich unterwegs bin“.

Bisher habe sie noch keinen Grund gehabt, sich über die Zeitung zu ärgern. „Geärgert hatte ich mich im vergangenen Jahr nur, weil ich versehentlich zweimal unmittelbar in Folge meinen Kaffee über der Zeitung verteilt hatte, aber dann bin ich einfach auf die Online-Ausgabe ausgewichen, mit der Hoffnung, dass mein Kaffee nicht auch auf dem Tablet landet“, so Rebmann. Das Tablet habe bisher ohne „Kaffeeschaden“ überlebt.

Auf die Tagesaktualität ihrer Heimatzeitung möchte sie nicht verzichten: „Weil die Schwetzinger Zeitung auch in unserer heutigen schnelllebigen und digitalen Zeit immer noch ein seriöses und wichtiges Medium ist, egal ob print oder online.“ vw