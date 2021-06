Die Urkraft der Berge spüren

Von den Dolomitengipfeln glitzert noch der Schnee. Im Tal tauchen blühende Wiesen die Landschaft in bunte Farben. Die Guides des Granbaita Dolomites können es kaum erwarten, ihren naturbegeisterten Gästen den geheimnisvollen „Lech de Ciampedel“ zu zeigen: Der jadegrüne See taucht im Frühling in dem naturbelassenen Langental bei Wolkenstein in Norditalien wie aus dem Nichts auf, um nach einigen Wochen wieder in der Erde zu versickern.

Das Granbaita Dolomites ist ein Fünf-Stern-Hotel, das Luxus, Eleganz und leidenschaftliche Gastlichkeit verbindet. Familie Puntscher-Perathoner hat hier ihre Ideen und Träume verwirklicht. In der schönen Savinela-Spa gehen im Ambiente der Urkraft der Berge die Gedanken auf Reisen, und es kümmern sich professionelle, liebevolle Hände um das Wohlbefinden von Kopf bis Fuß. In der Wasserwelt zaubern die Dolomiten Lichtspiele auf die Wasseroberfläche. Da möchte man beinahe gar nicht mehr heraus . . .