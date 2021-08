Einen etwas größeren Umbruch gab es in diesem Sommer beim SC Olympia Neulußheim. Insgesamt zehn Spieler haben sich verabschiedet, elf Neue wurden auf dem Sportgelände in der Waghäuseler Straße begrüßt. Wer jetzt aber an eine zusammengestückelte Mannschaft denkt, der irrt, denn alleine acht der elf Neuzugänge folgten nämlich Trainer Veysel Beyaz (Bild) vom SV Altlußheim zum SC Olympia.

„Die Verschmelzung läuft gut“, konnte Veysel Beyaz keine Schwierigkeiten bei der Integration der Neuen feststellen. „Viele haben sich ja auch vorher schon gekannt und haben in der Jugend zusammengespielt.“ Die Chemie stimmt im Team, die Suche nach einer Führungsfigur und einem Leitwolf läuft allerdings noch.

Diese Neuzugänge sollen mehr Schwung reinbringen: Sebastian Haibach (v. l.), Salih Köse, Celal Köse, Jonathan Schütze, Fabio Eichelberger, Lukas Birkenmeier, Daniel Böspflug und Dominic Stephan (Co Trainer). Es fehlen Jason Hoffmann, Mehmet Sakin und Rahmi Peker. © Fischer

Mit Philipp Karpf, Daniel Graf, Jonas Engelhardt oder Adem Beyaz sind drei erfahrene Spieler nicht mehr an Bord. „Das Engagement der Jungs ist super, sie sind alle zuverlässig und ziehen gut mit. Wer in welche Rolle hineinwächst, wird die Zeit zeigen“, sagt Veysel Beyaz über das gegenwärtige Gefüge.

Hoffnung auf Stürmer Sakin

Stürmer Mehmet Sakin, der vom SC 08 Reilingen kam, traut der Trainer viel zu. „Ihm fehlt noch etwas die Fitness, aber er zeigt richtig gute Ansätze“, so Veysel Beyaz. Einen Rückschlag gab es in der ersten Runde des Mannheimer Kreispokals. Dort mussten die Neulußheimer beim B-Ligisten SG Oftersheim II die Segel streichen. Doch Veysel Beyaz relativiert die 2:3-Niederlage: „Es war etwas schwierig, da wir viele Verletzte und Urlauber hatten. Insgesamt hat etwas die Frische und nach vorne die Kraft gefehlt. Da waren wir zeitweise zu ideenlos.“

Eine weitere Schwachstelle offenbarte sich in dieser Partie nach ruhenden Bällen: Alle drei Gegentore fielen nach Standardsituationen. Doch Veysel Beyaz wird mit seinem Team weiter akribisch daran arbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Nach ganz oben blickt derzeit beim SC Olympia niemand. „Ein guter Mittelfeldplatz soll es sein. Wir wollen unter die ersten acht“, gibt Veysel Beyaz vor.