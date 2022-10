Doppelspitze bei Grünen

Speyer. Die Grüne Jugend Speyer, die Nachwuchsorganisation von Bündnis 90/Die Grünen in der Domstadt, haben jetzt einen neuen Vorstand gewählt. Als Sprecherinnen wurden Amelie Nöthe (17) und Nathalie Werz (26) an die Spitze der Organisation gevotet, das Amt des Schatzmeisters wird künftig Max Bankhardt (20) übernehmen.

Der neue Vorstand hat zum Ziel, Speyer vor allem in den Bereichen Feminismus, Queerpolitik, soziale Gerechtigkeit, Antifaschismus, Antirassismus und Klimaschutz weiterzubringen und durch Aufklärungsarbeit in Form von Themenabenden und Diskussionsrunden zu Denkanstößen anzuregen, heiß es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Die Grüne Jugend Speyer ist offen für weitere Mitglieder: „Wir laden alle politisch Interessierten unter 28 Jahren herzlich dazu ein, sich unserem Kreisverband anzuschließen. Ihr könnt euch gerne jederzeit auf der offiziellen Instagramseite des Kreisverbandes umschauen und eine Nachricht hinterlassen“, sind sich die Sprecherinnen Amelie Nöthe und Nathalie Werz einig. zg