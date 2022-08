Dreimal neun gleich Kontinuität

Die wichtigste Zahl beim FC Astoria Walldorf in diesem Sommer ist die Neun. Die Kurpfälzer treten nicht nur zum neunten Mal in der Ver- einsgeschichte und in Folge in der Regionalliga an. Auch „Mr. FC Astoria“ Matthias Born geht in seine neunte Saison als Cheftrainer.

Während bei der Ligazugehörigkeit und auf der Trainerposition also höchste Kontinuität herrscht, erfährt der Kader wieder einmal kontinuierlichen Wandel: Neun Spieler haben den Club verlassen. Insbesondere die Abgänge von Jonas Weik und Dennis de Sousa Oelsner wiegen schwer.

Der Walldorfer Kader Trainer: Matthias Born (50) Tor: Paul Lawall (24), Luis Idjakovic (20), Mario Schragl (23). Abwehr: Marlon Dinger (21/ Walldorf II), Roman Hauk (23), Laurin Stich (22), Max Müller (28), Mario Müller (30/FC Saarbrücken), Maik Goß (23), Christoph Becker (27), Mert Yörükoglu (22), Tabe Nyenty (33). Mittelfeld: Emilian Lässig (22), Nico Hillenbrand (35), Kevin Krüger (19/Astoria Walldorf II), Morris Nag (26), Theodoros Politakis (24), Tim Fahrenholz (28), Eric Onos (18/1. FC Heidenheim U19), Birkan Celik (20/Schott Mainz), Max Hauswirth (18/eigene Jugend), Maximilian Waack (26), Henry Jon Crosthwaite (19/Darmstadt 98), Maximilian Fesser (20/1. FC Kaiserslautern II), Patrice Kabuya (22). Angriff: Marcel Carl (29), Niklas Antlitz (22), Tilmann Jahn (22), Turan Calhanoglu (18/TSG Hoffenheim U19). Abgänge: Dennis De Sousa Oelsner (SSV Ulm), Jonas Weik (VfB Stuttgart II), Mirco Born (FC Östringen), Marco Manduzio (SG Sonnenhof-Gr.), Roen Fordyce Hlywka (Waldhof Mannheim II), Janis Hanek (vereinslos). jb

„Wie jedes Jahr haben wir einige Jungs an Proficlubs abgegeben“, äußerte sich Born über die Walldorfer Transferphilosophie. „Dafür haben wir bewusst wieder Jungs verpflichtet, denen wir nicht nur zutrauen sich bei uns durchzusetzen, sondern die bei uns den nächsten Schritt gehen und in ein bis zwei Jahren in höheren Klassen zu sehen sein werden.“

Zu dieser Riege zählen allen voran der aus Brühl stammende Kevin Krüger, Marlon Dinger und Henry Crosthwaite. Mit Mario Müller (51 Drittligaspiele) holte man zudem reichlich Erfahrung ins Team, das eine gute Mischung aufweist.

Zu Saisonbeginn plagen die Astorstädter allerdings einige Personalsorgen. Bei der 0:3-Pleite am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Eintracht Trier musste Coach Born auf zahlreiche Akteure verzichten, darunter auch Neukapitän Marcel Carl.

Kehren alle Spieler wie geplant auf den Platz zurück, scheint das Sai-sonziel, den neunten Klassenerhalt frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen und auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen, durchausrealistisch. jb