Drum lieb ich Dich, mein Brühl am Rhein

Der fast 69-Jährige Wolfram Gothe muss wissen, wovon er spricht, denn er hat sich vielfach um das Brauchtum und die Tradition in seiner Heimatgemeinde Brühl verdient gemacht – und er macht es noch heute. Lesen Sie hier ein Porträt über den Brühler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gothe schätzt an der Hufeisengemeinde, dass sich die Menschen, obwohl die Bevölkerungszahl durch viele Hinzugezogene seit einem halben Jahrhundert rasant angestiegen ist, ihr dörfliches Brauchtum bewahrt haben. Ein Beispiel dafür ist aus seiner Sicht die Kerwe, die alljährlich im Herbst groß gefeiert wird. Vor wenigen Wochen war es wieder soweit. Die älteste urkundliche Erwähnung einer „Kerpweyh“ im Ort stammt aus dem Jahr 1557 – übrigens aus Rohrhof. Es war damals allerdings noch kein Volksfest, aber dennoch in den Familien ein wichtiges Datum.

Im frühen 20. Jahrhundert traten dann die Kerweborscht mit ihren Schlumpeln in den damals vielen Gaststätten in Erscheinung. Und genau darauf beriefen sich Werner Fuchs und Wolfram Gothe, als sie Mitte der 1980er Jahre dem Festtag mit der Straßenkerwe und zahlreichen Brauchtumselementen ihr Gepräge wiedergaben, das bis heute Gültigkeit hat. „Wir sind im Sprengel die letzten unserer Art“, bilanziert Gothe nach 36 Jahren als Kerweborscht. Inzwischen hat er das Amt des Sprechers der munteren Truppe übernommen, der neben gestandenen Männern auch noch die frühere Brühler Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch als Kerwemaid als einzige Frau zuzurechnen ist.

Mehr zum Thema Brauchtum Nur Owwerkerweborscht und Tor fehlen Mehr erfahren Leserbrief Eine Kerwe – bitte traditionell Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Deutsches Rotes Kreuz DRK Brühl wird 90 Jahre alt Mehr erfahren

Aber nicht nur im Ortsteil Brühl wird gefeiert, sondern auch in Rohrhof – mit dem großen Sommerfest, das kurz nach der Straßenkerwe ins Leben gerufen worden ist. Wieder war Gothe ganz vorn bei der Organisation mit dabei. „Es ist entstanden aus einer Aktion des Bundes der Selbstständigen heraus“, erinnert sich Gothe, der – man ahnt es schon – lange Zeit Vorsitzender dieses Zusammenschlusses von Händlern, Dienstleistern und Handwerkern war. Seit zahlreichen Jahren richten sie als ihren Teil der Brauchtumspflege am Maifeiertag den Zunftbaum beim Gockelbrunnen in Rohrhof auf. Auch das ist ein typisches Element der Brühler Traditionen mit uralten Wurzeln.

Gemütliche Gemeinsamkeiten

Und schon ist man gleich beim nächsten Thema: Brühl und Rohrhof – die waren einst wie Hund und Katz’. Und wie sieht es heute aus? „Die beiden Ortsteile sind inzwischen wirklich zusammengewachsen – man feiert gemeinsam fröhlich beim jeweils anderen und es gibt keinen Zwist mehr“, urteilt der gelernte Bäckermeister. Früher habe es da schon anders ausgesehen. Da habe sich der damalige Rohrhofer Stabhalter – quasi der Bürgermeister der damaligen Zeit – mit Händen und Füßen gegen die Eingemeindung nach Brühl gewehrt. Es bedurfte erst eines Eingreifens „seiner königlichen Hoheit des Großherzogs“, der in „allerhöchster Staatsministeriumsentschließung“ am 26. Juni 1878 „gnädigst geruhte, zu der Vereinigung der Gemarkung Rohrhof mit der Gemeinde Brühl die landesherrliche Genehmigung zu erteilen“. Ja so kompliziert hörte sich das damals an.

Von den jeweiligen Fehden zwischen den beiden Teilen des Ortes bis weit ins vergangene Jahrhundert hinein kann Gothe noch so manches Lied singen. Seine Familie ist fest im Rohrhof verankert: Seine Urgroßeltern betrieben in der Hofstraße einen Kolonialwarenladen, sein Großvater richtete im gleichen Laden eine Bäckerei ein, die Wolfram Gothe – nachdem sein Vater diesen Beruf nicht ausüben wollte – nach einigen Jahren in der Fremde und dem Plan auszuwandern, Anfang der 1970er Jahre dann wieder aufleben ließ.

Inzwischen, so Gothe, sei die trennende Grenze zwischen den beiden Ortsteilen – in beiden betrieb der Bäckermeister Filialen, zudem noch in Mannheim und Ketsch – als rote Linie des Separatismus’, längst ferne Vergangenheit. Auch wenn es bis heute noch manche Vereine und auch die Friedhöfe in der Gemeinde doppelt gebe.

Das Angebot ist groß

Wenn Gothe dann auch noch genau dieses „supergute Vereinsleben“ in Brühl als Pluspunkt der, wie er betont, liebens- und lebenswerten Gemeinde anführt, hat er den richtigen Einblick, immerhin ist er Vorsitzender der Interessengemeinschaft Brühler und Rohrhofer Vereine. Sowohl im sportlichen Bereich, als auch im musischen lobt der Vater von zwei erwachsenen Kindern das breite Spektrum. „Natürlich ist es derzeit schwer, Kinder und Jugendliche für ein dauerhaftes Engagement zu gewinnen“, räumt er ein, „doch es gibt ein riesiges Angebot von Möglichkeiten, um sich in seiner Freizeit zu entfalten“.

Und so wird das Gespräch mit dem Mann, der seit vielen Jahren auch für die CDU im Gemeinderat sitzt und der Sprecher des Künstlerforums, Ehrensenator der „Rohrhöfer Göggel“ und vieles mehr ist, stets schnell zum Loblied auf seine Heimatgemeinde. Oder, wie es in einem von ihm getexteten Lied der Kerweborscht heißt: „Drum lieb ich dich, mein Brühl am Rhein, bin froh ein Kerweborscht zu sein.“