Dynamisch in die Welt von morgen

Heidelberg. Heidelberg ist ein Magnet für junge Unternehmen. Zu ihnen gehört die Constaff GmbH. Der IT-Dienstleister wurde 2010 von drei Experten gegründet. Seitdem ist die Firma unter Geschäftsführung von Michael Steinlein auf Wachstumskurs und zählt heute 134 IT-Experten, von denen 61 in der Stadt am Neckar tätig sind. Nun will das Unternehmen expandieren und benötigt mehr Raum. So ist für Ende 2023/Anfang 2024 der Umzug vom jetzigen Standort im Langen Anger in größere Räume im Kopernikusquartier geplant. Das teilt S-Immo-Geschäftsführer Sergej Missal, dessen Team den Umzug vermittelt hat.

Pressesprecherin Michelle Kraus von Constaff sagt: „Die Bahnstadt ist ein junger und dynamischer Stadtteil mit einer nachhaltigen Passivbauweise und einer exzellenten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – das hat uns als überzeugt.“

Die Constaff GmbH ist ein IT-Dienstleister, der sich auf digitale Projekte der Zukunft spezialisiert hat. Kraus dazu: „Wir unterstützen unsere Kunden bei ihren Projekten sowohl mit fest angestellten wie freiberuflichen Expertinnen und Experten.“ Teams begleiten Projekte im Energiebereich, in der Telekommunikationsparte oder in der Automobilbranche. Die Experten stellen die digitale Infrastruktur zur Verfügung, die heute einen wesentlichen Anteil am Erfolg von Projekten hat. Zu den Kunden zählen Firmen des DAX 40, MDAX und des gehobenen Mittelstands in ganz Deutschland.

Mehrfach ausgezeichnet

In den vergangenen vier Jahren kürte die Zeitschrift Focus Business und Statista die Constaff GmbH jedes Jahr zum Wachstumschampion. Damit zählt Constaff zu den Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum in Deutschland. 2019 führte die Financial Times die Firma auf der Liste der FT 1000 und zählt auch im europäischen Vergleich zu den Firmen mit dem stärksten Wachstum.

Das neue Kopernikusquartier ist ein rund fünfeinhalb Fußballfelder großes Areal zwischen Czernyring, Grüner Meile, Platz am Wasserturm und Galileistraße. Hier entstehen mehr als 200 Wohnungen. Daneben sind Gebäude für Dienstleistungen und kleinere Einzelhandelsgeschäfte mit einer Gesamtfläche von rund 22 000 Quadratmetern geplant.

Der Bauträger Kreer hat schon den Komplex für das Bildungszentrum F + U-Campus am Hauptbahnhof gestaltet. Das neue Constaff- Gebäude von Kreer liegt nun direkt an der Grünen Meile und am Einkaufszentrum Westarkaden. Constaff wird als größter Mieter drei von sechs Stockwerken belegen.

Die Kreer Development berücksichtigt die Wünsche ihres zukünftigen Mieters nach einem zeitgemäßen Bürokonzept: Die Büros sind hell und großzügig, so dass sich Mitarbeiter des IT-Bereichs und des Front- und Backoffice auf kurzen Wegen spontan treffen und absprechen können. Angenehme Besprechungsräume sollen das kollegiale und professionelle Miteinander unterstützen. Der Speisesaal mit Loungecharakter lädt zum Mittagessen ein.

S-Immobilien-Beraterin Anke Meyer sagt: „Seit fünf Jahren engagieren wir uns mit S-Immobilien verstärkt im Marktsegment für gewerbliche Immobilien, vor allem Büroflächen. Von unserem Know-How können unsere Kunden profitieren.“ zg