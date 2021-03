Einbettung mit viel Synergie: die HAAS Mediengruppe

Alleine wäre ein Medienhaus wie die Schwetzinger Zeitung schon seit vielen Jahren nicht mehr lebensfähig. Die Einbettung in die HAAS Mediengruppe ist ein Glücksfall. Da wird die regionale Marke gestärkt und die Macher vor Ort können auf die Synergien bauen, die die moderne Gruppe bietet. Florian Kranefuß, der Vorsitzende der HAAS-Geschäftsführung, beschreibt, wie das funktioniert.

Florian Kranefuß ist seit dem 1. Januar 2019 Geschäftsführer der Mann-heimer HAAS Mediengruppe. © Manfred Rinderspacher

Die HAAS Mediengruppe, entstanden 1971 aus der Fusion der Haas’schen Großdruckerei mit dem Mannheimer Morgen, hat sich seitdem zum führenden Medienunternehmen in der Region Rhein-Neckar, Bergstraße und dem Main-Tauber-Kreis entwickelt. Das breite Medienportfolio besteht aus Leitmedien im Tageszeitungs- und Digitalbereich, Dienstleistungen und Radiobeteiligungen, deren Marken jeweils führende Marktpositionen einnehmen. Innovative Dienstleistungen im Agentur- und Logistikbereich sowie in der Reisebranche runden das breite regionale Angebot ab.

Aber wie kam es eigentlich zur Namensgebung und wer war dieser Dr. Haas? Dr. Hermann Julius Haas (1852-1902) war nie Mitarbeiter oder Anteilseigner der Mediengruppe, sondern ist als Namensgeber auserkoren worden, da er zu Lebzeiten die regionale Medienlandschaft als Journalist und Medienunternehmer maßgeblich mitgeprägt hat.

Sein Name steht stellvertretend für unsere Grundwerte des unabhängigen Qualitätsjournalismus, des Unternehmertums und des Gründergeistes, die leidenschaftlich eng mit der Nähe zur Region unserer Standorte verwurzelt sind.

Die HAAS Mediengruppe hat sich im Laufe der Jahrzehnte vom klassischen Mannheimer Zeitungsverlag zu einer modernen Mediengruppe entwickelt: Weitere Titel aus der Region erweiterten das Portfolio der Mediengruppe nach und nach, wie das im Jahr 2001 zur Mediengruppe hinzugekommene traditionsreiche Leitmedium der südlichen Kurpfalz, die Schwetzinger Zeitung. Gleichzeitig wandelt sich die HAAS Mediengruppe schnell mit seinen vielfältigen Aktivitäten zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen, das heutzutage alle Medienkanäle von der Tageszeitung bis Social Media führend abdeckt, seinen Kunden für verschiedenste Zielgruppen übergreifende Kommunikationslösungen anbietet, ohne jedoch seine Kernfunktion einer unabhängigen Presse zur Wahrnehmung der grundgesetzlichen Wächterfunktion und der positiven Begleitung der Region zu verwässern.

Gruppe in Familienhand

Insgesamt zählen mittlerweile 23 Tochterunternehmen und diverse Beteiligungen mit insgesamt rund 650 Mitarbeitern zur HAAS Mediengruppe, die 2019 einen Jahresumsatz von zirka 100 Millionen Euro erwirtschaftete. Die HAAS Mediengruppe ist eine Familiengesellschaft. Größter Familiengesellschafter ist der Stamm Bode, gefolgt von den Familien von Schilling und von Reiswitz.

Die fünf Tageszeitungen der HAAS-Gruppe – neben dem Mannheimer Morgen sind das der Südhessen Morgen, der Bergsträßer Anzeiger, die Schwetzinger Zeitung und die Fränkischen Nachrichten – erscheinen täglich mit einer Gesamtauflage von über 100 000 Exemplaren. Mehr als 100 Redakteure an acht Standorten produzieren diese Titel, unterstützt von Korrespondenten in allen Teilen der Welt. Als eine von wenigen Regionalzeitungen in Deutschland erscheint der Mannheimer Morgen in drei Bundesländern – in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die Tradition als Druckerei lebt in der Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH bis heute weiter: Sie wickelt externe Druckaufträge für die Diesbach Medien (Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung) ab. Täglich laufen insgesamt rund 120 000 Zeitungen über die Druckmaschinen in Mannheim. Zu den Verlagsaktivitäten im Printbereich zählen außerdem das Wirtschaftsmagazin Econo für die Metropolregion, das Lifestyle-Magazin Ubi Bene.

Das Mediengeschäft der HAAS-Gruppe deckt neben den Printmedien auch digitale Medien und den Hörfunk ab. Das Unternehmen betreibt mit seiner Tochtergesellschaft die reichweitenstarken digitalen Nachrichtenportale Mannheim24, Heidelberg24 und Ludwighafen24. Darüber hinaus ist die HAAS Mediengruppe unter anderem Anteilseigner an der Online-Jobbörse Kimeta und hält eine Beteiligung an dem gerade erst zum Jahreswechsel gegründeten Funkhaus Audiotainment Südwest, unter dem die Vermarktungs- und Produktionseinheiten der Hörfunksender Radio Regenbogen, bigFM und RPR gebündelt sind. Mit seinem breiten Medienportfolio spricht die HAAS Mediengruppe crossmedial unterschiedliche Zielgruppen in der Region an.

Der Bereich Dienstleistungen rundet das Portfolio des Medienunternehmens HAAS ab. Die Firmen XMedias als Werbeagentur, der Redaktionsdienstleister Impuls, der Briefzustelldienst Morgenpost sowie das Direktverteilunternehmen AZP erschließen neue Geschäftsfelder und belegen, dass die Mediengruppe HAAS ihre lange Tradition mit nachhaltigen Strategien für das sich wandelnde Mediengeschäft vereint.

Die Mischung aus zentralen Dienstleistungen für alle Unternehmen in der HAAS Mediengruppe am Unternehmenssitz in der Mannheimer Dudenstraße, die von der Personalverwaltung, über die Buchhaltung, vom Marketing bis zur Abobetreuung, vom Druck bis zur Entwicklung innovativer webbasierter Medienangebote für alle Titel reicht, kann ideal mit der Kompetenz und Marktkenntnis vor Ort kombiniert werden und ist sicherlich das Erfolgskonzept für eine lesernahe und Medienkanal übergreifende Zukunftslösung für die Verbreitung von Nachrichten aus der Kurpfalz und aus aller Welt – auch in Zukunft.

Dann gründete er ein Start-up Digital-Marketing-Unternehmen in Berlin. Zuletzt leitete er langjährig die Tagesspiegel-Gruppe in Berlin und übernahm 2019 die Verantwortung als Sprecher der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe in Mannheim. Im März 2020 wurde er zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Florian Kranefuß ist als leidenschaftlicher Medienmann seit mehr als 25 Jahren in der Medienbranche zu Hause. Bei Axel Springer war er viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer des Hamburger Abendblatts. Anschließend war er im Vorstand der Bremer Tageszeitungen (Weser-Kurier und Bremer Nachrichten).