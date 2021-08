Eine Konzertlänge Hoffnung gefällig?

Heidelberg. Der Eindruck verfestigt sich: Die Menschheit hat’s nicht mehr im Griff. Irgendwie geht alles in die Binsen: das Klima, die Natur, der Deutsche Fußballbund. Wer soll uns da noch raushauen, wem traut man eine Lösung zu? Schnell kommt der Wunsch nach einer guten Fee auf: „Wir rufen dich, Galaktika!“ So tönte es in den späten Siebzigern in der Puppenserie „Hallo Spencer“, so heißt der Titelsong des neuen Albums von Dota. Und so schallt es sicher auch von der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs, wo die Band um die bezaubernde Songwriterin Dota Kehr am Freitag, 6. August, zum Doppelkonzert gastiert.

Doppelkonzert, weil das Quintett sein Set gleich zweimal am Abend spielt: um 18 und um 20.30 Uhr. Das spart Enttäuschungen über ausgebuchte Plätze in einer an Enttäuschungen nicht eben armen Zeit. Davon weiß auch Dota mehr als ein (gutes) Lied zu singen.

„Wir rufen dich, Galaktika“ ist natürlich alles andere als enttäuschend. Die 13 Stücke halten mühelos das Niveau des grandiosen Vorgängers „Die Freiheit“, variieren originell typische Dota-Themen und kommen ebenso tiefsinnig wie leichtfüßig rüber.

Wie so oft schlägt sie einen ganz großen Bogen von den elementaren Themen der Menschheit bis ins ganz Private. Vom Klimawandel, den jeder einzelne mit zu verantworten hat („Ich bin leider schuld“) bis zum persönlichen Versagen in einer Beziehung („Ich halte zu dir“, „Einfach so verloren“).

Nachdenklich-melancholische Stücke wie der Opener „Als ob“ stehen neben entwaffnend albern-originellen wie „Fotosynthese“: „Ich brauch weder Brot noch Käse. Ich lerne jetzt Fotosynthese“. Dota, so heißt es auf dem Waschzettel zur Platte, konfrontiere sich mit ihrer eigenen Ratlosigkeit. Wie stellt sich der problembewusste Zeitgenosse seiner Verantwortung für die Zukunft des Planeten? Selbstkritische Einsichten werden ironisch gebrochen, der Kinderchor bestätigt: „Schuld bin ich nicht allein.“

In der aktuellen Bandbesetzung ist Dota seit 2017 unterwegs, Jan Rohrbach (Gitarre), Janis Görlich (Schlagzeug), Patrick Reising (Keyboards) und Alex Binder (Bass) setzen die intelligenten Texte versatil um, die Musik ist eingängig, aber fern von Beliebigkeit. Sie groovt in „Sommer für Sommer“, fiept elektronisch im konsumkritischen „Ich hasse es“, ist ausgelassen in „Bademeister *in“ oder introvertiert in „Ich halte zu dir“. Poesie, Politisches und Partystimmung – Dota pack das unangestrengt geschmackvoll in ein Set und zeigt: Es geht auch ohne Fee.