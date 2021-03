Eine Redaktion – aber viele Kanäle

Vom Blattmachen übers Entertainen auf Social Media bis hin zu Brandaktuellem auf dem Online-Portal – Redaktionsleiterin Katja Bauroth erklärt, wie Lokalzeitung heute funktioniert

Die Arbeit einer Tageszeitungsredaktion hat sich in den vergangenen Jahren rasant verändert. Das Bild des Redakteurs, der am späten Vormittag ins Büro kommt, erst mal Kaffee trinkt, das eigene Blatt sowie die Konkurrenz liest und sich dann an eine Recherche macht, gehört in die Geschichtsbücher. Nachrichten kennen kein „nine to five“ (9 bis 5 Uhr). Es gibt sie 24 Stunden lang – an sieben Tagen der Woche. Dank Internet. Darauf hat sich auch die Schwetzinger Zeitung eingestellt. Doch wie arbeitet die Redaktion heute eigentlich?

In unserer Lokalredaktion, die für die Städte Schwetzingen, Hockenheim und Eppelheim sowie die Gemeinden Ketsch, Brühl, Oftersheim, Plankstadt, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen sowie den Lokalsport zuständig ist, gibt es Teams mit konkreten Ansprechpartnern für die Orte. Innerhalb dieser Teams kümmern sich Kollegen im Wechsel um den Onlineauftritt der Zeitung, der seit 25. Februar 2021 unter www.schwetzinger-zeitung.de abgenabelt vom vormaligen „Morgenweb“ ist und damit dem Schwesterverlag „Mannheimer Morgen“ ist. Täglich gibt es gemeinsame Absprachekonferenzen – eine am Morgen für die Tagesplanung und eine am späten Nachmittag, wenn die Seiten dann weitgehend schon fertig sind. Die Zeitung entsteht am so genannten Newsdesk (Nachrichtentisch). Es gibt einen Deskchef, der die Printausgabe in Bezug auf den überregionalen Teil in Absprache mit den Schwesterverlagen wie „Mannheimer Morgen“, „Südhessen Morgen“ und „Bergsträßer Anzeiger“ koordiniert. Mit den sogenannten Blattmachern bestimmt der Deskchef, welche Themen auf welcher Seite ganz oben stehen und auch, was auf der Titelseite, die von der Redaktion des „Mannheimer Morgen“ federführend gestaltet wird, seinen Niederschlag findet.

Zudem koordiniert er mit dem Onlinedienst den Internetauftritt. Was kommt in den Bereich „Nachrichten“, welches Thema eignet sich eher für den Bereich „Leben“? Welche Zusatzangebote wie digitale Grafiken können geschaffen werden? Zu welchem Thema bietet sich eine Umfrage an? Und was wird wann an welche Position im Web geschoben? Als Basis hierfür dienen unter anderem Analyseprogramme, die sowohl der Deskchef als auch der Onlinedienst im Blick haben. Die sagen uns klipp und klar, was funktioniert im Web, wo sind die Lesequoten hoch und was interessiert niemand.

Informant und Entertainer

Die Blattmacher für die Printausgabe gestalten dann die Seiten am Computer mit einem speziellen System. Artikel und dazugehörige Bilder werden am PC auf ein Layout der Zeitungsseite gestellt. Per Knopfdruck geht das Ganze so am Abend ins Druckhaus und als E-Paper (elektronisches Format) online.

Die Themen für die Artikel werden von den Reportern und freien Mitarbeitern zugeliefert, nachdem diese vorab von der Redaktion in Auftrag gegeben worden sind. Wenn Leser ein Problem haben, nimmt sich diesem das Team gerne an. Hier gilt: Eine Zeitung kann nur das schreiben, was sie mitbekommt. Daher freut sich die Redaktion über Anregungen und Informationen per Telefon an die 06202/205 300 oder per E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de. Recherche ist dabei das A und O: Denn als seriöse Lokalzeitung ist der Redaktion eine faktenbasierte, sachorientierte und wahrheitsgemäße Berichterstattung wichtig.

Alle Zuschriften, die an die genannte Redaktions-E-Mail-Adresse gesendet werden, bearbeitet das Newsdesk-Team. Dorthin teilen auch offizielle Stellen von Gemeindeverwaltungen und Kulturinstitutionen sowie Vereine ihre Termine mit, die dann von Mitarbeitern der Zeitung zwecks Berichterstattung besucht werden. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, „nur“ Bild und Text zu machen. Durch das Onlineangebot der Zeitung gehören unter anderem Fotostrecken, Videos und Podcast-Formate dazu.

Soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram wollen zudem mit Neuigkeiten informativ und unterhaltsam gefüttert werden. Durch sie ist der Austausch mit Lesern und Nutzern deutlich intensiver und noch relevanter geworden. Und er ist ein wichtiger Baustein für eine gute Lokalzeitung.

Eine Konstante bleibt: Kaffee

Die Tageszeitung ist mehr als nur der Nachrichtenkanal Nummer eins vor der Haustür, sie ist Kümmerer für die Menschen der Region und auch ein Stück weit Entertainer. Daher ist das Team im Schichtbetrieb montags bis freitags sowie an Sonn- und Feiertagen täglich im Einsatz und am besten per E-Mail erreichbar, samstags gibt es einen Online-Notdienst.

Die Arbeit einer Tageszeitungsredaktion ändert sich immer weiter, das hat auch das vergangene Jahr mit der Pandemie gezeigt. Ein Teil der Kollegen arbeitet aktuell aus dem Homeoffice, Vieles passiert telefonisch und per E-Mail. Das, was unseren Job ausmacht – rausgehen und Menschen treffen – ist nach wie vor stark eingeschränkt und fehlt uns. Die einzige Konstante, die bleibt, ist der Kaffee, den die Redakteure nach wie vor gerne – und viel zu viel – trinken.

Redaktionsleiterin Katja Bauroth gehört zum Projektteam Lokaljournalismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist eine von elf Führungskräften aus Verlagen, die sich in einer Amtszeit von vier Jahren in die Weiterentwicklung des Lokaljournalismus einbringen. E-Mail: katja.bauroth@schwetzinger-zeitung.de