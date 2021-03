Es liegt neben Brühl – das sei das Beste an Ketsch. Von meinem Kollegen im Redaktionsteam Brühl-Ketsch brauche ich Unterstützung in Sachen Enderlegemeinde nicht erwarten. Die Frotzelei macht mittlerweile noch mehr Spaß, weil ich etwas zu verteidigen habe. Seit 2017 versuche ich, die Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen journalistisch zu beackern. Und je mehr Ketscher ich kennengelernt habe und immer noch kennenlerne, desto intensiver möchte ich bei meinem Kollegen zurückfrotzeln.

Die Ketscher sind gleichwohl ein eigenwilliges Völkchen. Manche sind so unzufrieden – wie kann man derart unzufrieden sein inmitten der Metropolregion? Es ist doch alles da. Andere sind so unstet, halten kaum inne und vergessen das Nachdenken. Aber viele sind unglaublich fleißig und furchtbar lieb – selbst zu mir. Und einige haben einen Humor, den ich schlicht verehre.

So bin ich als Württemberger, der in Rheinland-Pfalz wohnt und in Baden arbeitet einiges gewohnt – also mag ich auch die Ketscher, die einfach nur da sind (Sie haben das Augenzwinkern bemerkt?).

Ketsch fängt ja auch oft genug so wunderschön an – auf dem Jobfahrrad am Siegelhain bei den Pferden vorbei, weiter über Ketsch nach Schwetzingen. Die Pferde scheinen jedes Mal zu denken: Was ist denn das für einer? Und sie haben Recht – denn der fährt nicht nach Brühl.

Marco Brückl ist als Redakteur für Ketsch zuständig und hilft im Lokalsport mit. E-Mail: marco.brueckl@schwetzinger-zeitung.de