Er spielt bis 40

Christian Zeilfelder hat bereits mit drei Jahren mit dem Fußballspielen begonnen und hat sich zu einem guten Fußballer entwickelt. Er ist in seiner bisherigen Karriere viel herumgekommen,war in neun Vereinen aus der näheren Umgebung am Ball und galt nicht immer als pflegeleicht . Er selbst bezeichnet sich wie ein guter Rotwein, der mit dem Alter immer reifer wird. Den mittlerweile 39-Jährigen fragten wir, wie lange er noch die Fußballschuhe schnüren wird sowie nach seinen persönlichen Zielen.

© Fischer

Sie sind eine feste Größe im Abwehrverbund der Eppelheimer und das, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Wie lange dürfen die Fußballfreunde Sie noch auf dem grünen Rasen agieren sehen?

Zur Person: Christian Zeilfelder Geboren am 8. Februar 1982, Wohnhaft in Plankstadt. Beruf: Installateur. Hobbys: Familie und Fußball. Stationen: TSG Eintracht Plankstadt, SV 98 Schwetzingen, Südwest Ludwigshafen, Spvgg 06 Ketsch, FC Rot, TSG Weinheim, SC Olympia Neulußheim, SG ASV/DJK Eppelheim. lof

Christian Zeilfelder: So lange ich noch Spaß am Fußball habe und mich keine Verletzungen zum Aufhören zwingen. So lange werde ich weiter spielen, denn ich will unbedingt die 40 Jahre voll machen.

Sie galten nicht gerade als pflegeleichter Spieler. Dass hat sich aber in den letzten Jahren verbessert. Kann man Sie jetzt als Softi bezeichnen?

Zeilfelder: Das würde ich so nicht sagen. Ich gehe immer noch mit dem nötigen Ehrgeiz ins Spiel, um zu gewinnen. Daran hat sich nichts geändert. Natürlich wird man mit den Jahren ruhiger und besonnener, Aber ich glaube die Schiedsrichter haben bei meinen Aktionen immer noch ein genaues Auge auf mich gerichtet und zücken immer noch gerne die ein oder andere Gelbe Karte. Sehr zum Leidwesen meines Vaters, der ja bekanntlich Staffelleiter im Fußballkreis Mannheim ist und sich so manche Standpauke anhören musste, wenn ich wieder einmal über die Stränge geschlagen habe (grinst).

Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Runde zu?

Zeilfelder: Wir haben in den letzten beiden Spielzeiten, die leider durch Corona nicht durchgespielt werden konnten unter Trainer Frank Engelhardt gezeigt, dass wir uns als Mannschaft gut entwickelt haben und oben mitspielen können. Mich stimmt auch die neue Runde – die hoffentlich nicht wieder abgebrochen wird – zuversichtlich, denn wir haben wieder eine gute Truppe, mit der wir einen Platz ganz oben anpeilen.

Wie sehen Ihre persönliche Ziele aus?

Zeilfelder: Meine persönliche Ziele sind schnell umrissen. Ich möchte verletzungsfrei und bis zu meinem Vierzigsten am Ball bleiben. Da der Fußball mich schon von Kindesbeinen an geprägt hat, kann ich mir durchaus vorstellen, als Trainer weiter im Geschäft zu bleiben. Schauen wir mal.