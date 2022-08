„Erstes Jahr wird ein Kraftakt“

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga musste sich der SC 08 Reilingen einmal schütteln. Zahlreiche erfahrene und altgediente Haudegen haben ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt, nachgerückt sind hauptsächlich Eigengewächse, die sich ihre Sporen in der A-Klasse erst einmal noch verdienen müssen. „Der Weg wird steinig und das erste Jahr wird ein Kraftakt“, weiß auch Trainer Ralf Bächtel.

Mit all seiner Routine versucht er diesem Team die Basics und Tugenden zu vermitteln, um die Schlagzahl in dieser Spielklasse mitzugehen. „Ich glaube, dass ich eine kleine Zündung ausgelöst habe. Konditionell sind wir da, wo wir hin wollten, dazu kommen spielerische Elemente und auch kleine Erfolge wie die Umsetzung einstudierter Standardsituationen“, zählt Bächtel die positiven Komponenten auf. Dennoch ist er einer, der durch seine jahrelange Tätigkeit in diesem Geschäft Realist genug ist, um zu wissen, dass er der jungen Mannschaft noch Zeit gewähren muss. „Es wird eine schwere Saison und wir werden zunächst einmal nach unten schauen müssen. Ziel muss es sein, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und einen Puffer zwischen der Abstiegszone und uns zu halten“, sagt Bächtel. Eventuell solle im Winter im Kader noch einmal nachjustiert werden.

Vorbereitung holprig

Trainer Ralf Bächtel (v. l.) hat dazu die Neuzugänge Dylan Joiner, Patrick Kuderer, Dario Langella, Daniel Bogovoj, Lasse Hauser, Luis Neureither und Bully Krubally an Bord.

Die Vorbereitung verlief holprig, zahlreiche Ausfälle durch Verletzungen und Urlaube, die sich wohl bis in die erste Saisonphase hineinziehen werden, störten die Abläufe. „Wir werden wohl um den siebten Spieltag weitgehend vollzählig sein. Wenn alle Spieler dann da sind, habe ich eine geile Mannschaft“, so Bächtel.

In den Vordergrund gespielt hat sich Daniel Bogovoj, der aus der eigenen Jugend dazugestoßen ist und dem Bächtel ein starkes Auftreten bescheinigt.