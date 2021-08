„Es ist auch immer sehr abwechslungsreich“

Oft ist es so, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Oder anders gesagt: Das Gen für Sportarten wird oftmals vom Vater an den Sohn weitergegeben. In der Familie Diepold ist das anders. Tim Diepold ist 22 Jahre alt und seit März 2016 als Schiedsrichter tätig. Sein Vater Wolfgang jedoch, der zuvor als Fußball-trainer unterwegs war und auch seinen Sohn unter seinen Fittichen hatte, folgte seinem Sprössling ein Jahr später.

Inzwischen bilden die beiden gelegentlich bei Spielen ein Familien-Gespann, Tim als Schiedrichter, Vater Wolfgang mit der Fahne an der Seitenlinie. „Damit haben wir gar kein Problem. Manchmal muss ich meinem Vater auch was sagen“, lacht Tim Diepold über die ungewöhnliche Rollenverteilung.

Seine eigene Fußballkarriere hatte er als am Maximum angekommen angesehen und wollte irgendwann die Seiten wechseln. „Als ich noch selbst gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, dass ich es als Schiedsrichter genauso gut oder besser kann“, offenbart Diepold seine Intension, die Schienbeinschützer gegen die Schiedsrichterpfeife einzutauschen.

Jetzt in der Landesliga

Sehr schnell ging es für den Nachwuchs-Referee auch nach oben. Nach zwei Jahren im Jugendbereich folgten seine ersten Partien im Herrenbereich, seit Januar 2020 zählt Tim Diepold zum Kader der Landesliga Rhein-Neckar. Die Anforderungen auch an ihn wachsen mit steigender Spielklasse. „Das Tempo ist höher und damit habe ich auch mehr läuferischen Aufwand“, bekennt er. Ivo Leonhardt, Vorsitzender der Schiedsrichtervereinigung Mannheim sieht in dem 22-Jährigen einen aufgehenden Stern. „Durch seine ruhige Art kommt er auf dem Spielfeld vielleicht auf den ersten Blick nicht so auffällig rüber. Aber er hat sich in seinen jungen Jahren schnell einen Namen im Kreis Mannheim und im BFV als Schiedsrichter gemacht“, so Leonhardt. „Ich denke, dass er mit noch mehr Erfahrung auf jeden Fall das Zeug hat, den Weg nach oben weiterzugehen.“

Dort soll es nach dem Willen von Tim Diepold auch gerne noch hingehen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich es so schnell in die Landesliga schaffe. Das will ich so lange wie möglich halten oder sogar noch aufsteigen. Die Verbandsliga wäre super, die Oberliga schon das Optimum“, so der junge Referee. Rund fünf Spielbeobachtungen erfolgen pro Saison und je nach Bewertung kann für den Schiedsrichter dann der Aufstieg oder aber auch ein Abstieg in Frage kommen. „Das ist auch das, was mir gefällt. Ich kann mit der Schiedsrichterei mein Hobby Fußball vorantreiben und es so hoch schaffen, wie ich es als Fußballer selbst wohl nie geschafft hätte“, sagt Tim Diepold. „Es ist auch immer sehr abwechslungsreich. Man lernt viele Menschen kennen und die Interaktion mit den Spielern ist schon sehr interessant.“

Heikle Erfahrungen

Sicherlich läuft auch nicht immer alles wie am Schnürchen, von der einen oder anderen heiklen Erfahrung kann Tim Diepold auch berichten. Bei einem Spiel in der Kreisliga Heidelberg wurde ihm eine einseitige Spielführung unterstellt, zudem wurde er von einem Spieler umgerempelt. Doch auch diese Partie bekam Tim Diepold in den Griff, dank seiner ruhigen, besonnenen und umsichtigen Art. „Er hat in den letzten zwei Saisons in den wenigen Spielen, die stattgefunden haben, voll überzeugt und sich als Schiedsrichter positiv entwickelt. Menschlich ist er ein wirklich angenehmer Teil unseres Mannheimer Schiedsrichter-Teams“, wertet Leonhardt.